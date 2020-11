Se billedserie Hver enkelt opgave følges af den samme guldsmed fra start til slut.

Power-smykker til stærke kvinder

Guldsmed Mai­ken Pade har åbnet forretning og værksted på Strandvejen 108. Her skabes rå og feminine smykker med personlighed og sans for det ædle håndværk

Af Signe Steffensen

Kigger man ind ad vinduet til den nyåbnede guldsmed, ser man straks, at Maiken Pade har en forkærlighed for perler, hvilket også er blevet lidt af en signatur for hendes design.

"Stilen er både rå, feminin og eksklusiv. Jeg plejer at sige, at vi laver power-smykker til stærke kvinder," siger hun.

Maiken Pade er vokset op i guldsmedefaget. Hendes far var guldsmed, og det er også under ham, hun stod i lære.

Som helt lille pige husker hun tydeligt at være med på værkstedet. Her kom hun helt tæt på faget og vidste allerede dengang, at det var guldsmed, hun ville være.

Nye smykker fyldt med minder Udover sin egen kollektion og unika smykker, så har det lille guldsmedeværksted specialiseret sig i at smelte gamle smykker om og skabe nye i tæt samarbejde med kunderne. Det kan være bedstefars manchetknapper, gamle vielsesringe eller en konfirmationsgave, man ikke får gået med. Alt dette er med til at tilføre minder og personlighed til det gamle guld, og på den måde får smykkerne en helt særlig betydning.

"Det er ofte en meget personlig proces, hvor vi er med hele vejen fra smykket bliver tegnet, til kunden kommer og afhenter det endelige resultat," siger Freja.

"Det er rørende og livgivende. Faktisk sker det tit, at vores kunder kniber en lille tåre, når de kommer og henter deres smykke," supplerer Freja Elise.

Freja og Freja Elise står begge to i lære som guldsmed. De er begge uddannede salgsassistenter med speciale indenfor guld, sølv og ure og har tidligere arbejdet som ekspedienter i sølv- og guldsmedeforretninger.

Derfor har de et stort fagligt kendskab til ædelsten, perler og metaller, som de oplever som en stor fordel, når de skal rådgive kunderne.

"Jeg er fascineret af det ædle håndværk og lægger en ære i de minder og historier, hvert smykke gemmer på," siger Maiken Pade.

Faglig stolthed Besøger man værkstedet på Strandvejen, kan man se, hvordan der i praksis bliver arbejdet med hammer og fil. Guldsmedefaget er et håndværk, der også giver sorte fingre.

Ingen opgaver er for store eller for små. Guldsmedeværkstedet foretager alle slags reparationer, og også ønsket om at få designet et personligt smykke helt fra bunden eller re-design af et nuværende smykke er hverdag for de tre smykkedesignerer.

"For mig er smykker noget ganske særligt, derfor har vi altid tid til vores kunder, og drømmer man om en helt særlig ædelsten, undersøger vi altid mulighederne," siger Maiken Pade og fortsætter:

"Passion, kvalitet og håndværk er de tre kodeord, der driver mig."

Maiken Pades egne kollektioner er skabt i 14 karat guld med brillanter, farverige ædelsten og perler. Alt er håndlavet, og derfor er to smykker aldrig ens. Hun har gennem mange år specialiseret sig i indfatning af ædelsten, og som noget nyt er værkstedet også begyndt at indgravere.

"Vi går ikke på kompromis med kvalitet og udvælger derfor nøje alle materialer, ædelstene og perler."

Når man træder ind i Maikens univers, er den bagerste del indrettet som værksted. Her kommer du helt tæt på guldsmedene, hvor man kan opleve, hvordan de lodder, sliber, banker og bukker de ædle metaller til små kunstværker.

Det er nu en lille måned siden, at Maiken Pade åbnede sit guldsmedeværksted.

Da de ikke har kunnet holde en åbningsreception, bliver der hver fredag serveret et glas bobler for dem, der er nysgerrige og har lyst til at besøge værkstedet og høre mere om de mange smykkemuligheder, der nu er åbnet i Hellerup.

Lidt festligt må det gerne være.