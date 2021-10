Se billedserie I Videnskabsklubben kan børn bogstavelig talt få fingrene ned i naturvidenskaben. Foto: Lars Svankjær

Populært fritidstilbud for børn i Gentofte vender tilbage

22. oktober 2021

Igen i år har det været muligt for skoleelever i Gentofte at melde sig til Videnskabsklubben - et gratis fritidstilbud, der har til formål at sprede begejstring for naturvidenskab blandt børn og unge. Og igen i år er tilbuddet så populært, at der er venteliste for at komme til.

Tilbuddet henvender sig til børn, der går i 4.-6. klasse, og som har mod på en ekstra udfordring efter skole.

Gennem syv uger skal børnene arbejde som rigtige forskere og stifte bekendtskab med den videnskabelige metode, hypoteser og kritisk tænkning og samarbejde om et hav af eksperimenter og forsøg, som skal indføre dem i naturvidenskaben via leg og sjov.

I klubben bliver eleverne kaldt miniforskere. De bliver undervist af gymnasieelever, og undervisningen foregår på Gammel Hellerup Gymnasium hver tirsdag, Ordrup Gymnasium hver onsdag og Aurehøj Gymnasium hver torsdag.

Forløbene i Videnskabsklubben er udviklet af nogle af Danmarks dygtigste forskere og baserer sig på den nyeste viden og forskning inden for hvert emne.

Klubbens nyest tilkomne forløb om geometri og algoritmer er desuden som noget helt nyt udviklet i samarbejde med et spilfirma, som har udviklet en unik spilramme omkring Videnskabsklubbens syv ugers forløb. Her bliver miniforskerne transformeret til et forsker-redningshold, som skal redde Jorden fra en række katastrofer.

Formålet er at give børn blod på tanden, når det kommer til naturfagene, som alt for mange desværre mister interessen for i folkeskolen. Særligt matematik er hårdt ramt, og det er netop derfor, at Videnskabsklubben i år har valgt at fokusere på dette emne, fortæller Videnskabsklubbens direktør i en pressemeddelelse.

"Vi vil gerne vise børnene, at naturvidenskab kan være hamrende sjovt, og at der er masser af sjov og leg forbundet med naturfagene," siger direktør Rikke Schmidt Kjærgaard, som selv er tidligere topforsker.

"Vi forsøger at fange dem på et tidspunkt i deres liv, hvor de stadig er åbne over for mulighederne, og hvor nysgerrigheden på verden omkring dem er intakt," tilføjer hun.

Her finder Videnskabsklubben sted i Gentofte:

- Gammel Hellerup Gymnasium (primatologi), opstart tirsdag 26. oktober kl. 16-17.30

- Ordrup Gymnasium (geometri og algoritmer), opstart onsdag 27. oktober kl. 16-17.30

- Aurehøj Gymnasium (biodiversitet), opstart torsdag 28. oktober kl. 16-17.30

- Aurehøj Gymnasium (mikrobiologi), opstart torsdag 28. oktober kl. 16-17.30 jbl

Fakta om klubben

Videnskabsklubben er en non profit-organisation, som giver børn mulighed for at gå til videnskab i fritiden - helt gratis. Klubben er økonomisk støttet af Novo Nordisk Fonden og har leg, læring og nysgerrighed i centrum.

Videnskabsklubben har eksisteret siden 2014, hvor den kørte som pilotprojekt i Lyngby. I 2021 udbydes Videnskabsklubben i 24 byer, og ca. 1.000 børn og unge leger til efteråret med naturvidenskab på et af klubbens 60 hold.