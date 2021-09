Se billedserie På det ene byggefelt er det meningen, at der skal opføres en ny cafébygning, der sammen med et større udendørs streetfood-areal skal udgøre hjertet i det nye Halgodt. Illustration: Søren Moesgaard

Populært åndehul har vokseværk: Meget mere streetfood på vej

Gentofte Kommune udlejer to erhvervsgrunde til ejeren af det nuværende Halgodt, så konceptet med café og streetfood kan fortsætte i en stærkt udvidet form på Skovshoved Havn

Villabyerne - 01. september 2021

En fordobling af bådpladser samt moderniserede klubhuse og faciliteter på land har i de senere år gjort Skovshoved Havn til en levende havn, som både sejlere, strandgæster og andre valfarter imod.

En af de største drivkræfter i at skabe liv på havnen har været åndehullet og street­food-cafeen Halgodt, der er blevet et kæmpe tilløbsstykke. Den udvikling ser ud til at fortsætte.

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune besluttede mandag aften at udleje to erhvervsgrunde i havnens sydlige ende til ejeren bag Halgodt, der i dag har til huse på havnen i en af Nordbjærgs røde bådhaller. Gentoftes borgmester, Michael Fenger (K), er glad for, at det efter flere års søgen er lykkedes at finde en lejer til størstedelen af erhvervsarealet.

"Da kommunen for nogle år siden udvidede og moderniserede Skovshoved Havn, var det både for at imødese sejlerne og sejlsportsklubberne og resten af kommunens borgere. I de senere år har Halgodt været med til at skubbe på denne positive udvikling, og stedet er i dag et samlingssted til stor glæde for borgere i alle aldre," siger Michael Fenger, og han fortsætter:

"Med aftalen giver vi ejeren bag Halgodt mulighed for at etablere endnu bedre faciliteter, der kan bruges året rundt. Samtidig giver vi med kontrakten lov til, at der kan oprettes et surfcenter".

Det moderne forsamlingshus Den 53-årige Gentofte-borger Frank Thorup er manden bag det nuværende Halgodt. Han har mange års erfaring som iværksætter og restauratør og ser frem til at udvikle de to byggegrunde, som han foreløbig har kontrakt på i de næste 25 år.

På det ene byggefelt vil han opføre en ny cafébygning, der sammen med et større udendørs streetfood-areal skal udgøre hjertet i det nye Halgodt.

På det andet og mindre byggefelt vil han oprette et ­surfcenter, hvor borgere kan leje og få undervisning i bl.a. stand up paddle (SUP).

"Det er fortsat vores vision at være det moderne forsamlingshus på havnen, der bakker op om lokalsamfundet og som fungerer som samlingspunkt for borgere i alle aldre. Hos os skal man fortsat kunne mødes under uformelle former og få noget godt at spise og drikke til rimelige penge, nyde god musik under sommerhimlen, surfe, eller bare være sammen med vennerne. Om vinteren håber vi at kunne holde julemarkeder og andre begivenheder, så der også er liv på havnen udenfor højsæsonen," siger Frank Thorup.

Voksede ud af hal Frank Thorup forklarer, at beslutningen om at flytte ikke mindst skyldes de utilstrækkelige forhold i at drive café i en værftshal.

"Vi har været glade for at være i Nordbjærgs bådhaller, men med Halgodts stigende popularitet har det givet udfordringer, der har gjort det svært at drive stedet, som vi gerne vil. Populariteten var faktisk ved at slå os ihjel. Blandt andet er toilet-, el- og sanitetsforholdene ikke de bedste til cafédrift, og så giver det også logistiske udfordringer, at noget af vores udendørsområde er lige der, hvor store både fragtes til og fra værftet," siger han.

Det nye Halgodt får betydeligt bedre plads til at rumme de mange mennesker, der sætter pris på streetfood og uformel stemning. Den nuværende bådhal er på 240 m2, mens den nye cafébygning bliver på 650 m2. Bygningen, hvor surf­centret skal ligge, bliver på ca. 500 m2. Hertil kommer et betydeligt større udeareal på ca. 1.500 m2 - i dag råder Halgodt kun over et udeareal på 100 m2.

"Vi kommer ind i nogle nye rammer, der vil fremtidssikre Halgodt. Men vi vil være tro mod de nuværende rammer, når vi bygger. Det er afgørende, at vi bibeholder den sjæl og charme, der er i dag," fortæller Frank Thorup.

De nye bygninger vil derfor visuelt og materialemæssigt matche havnens eksisterende bygninger og vil blive isoleret, så de kan bruges året rundt og samtidig skærme naboerne for støj.

Det bliver arkitekten Christoffer Harlang, der skal tegne de nye bygninger.

Det nye Halgodt vil desuden skulle følge de nuværende regler for åbningstider, der blandt andet fastslår, at udeservering skal ophøre senest kl. 22.

Frank Thorup er allerede i kontakt med flere restauratører, der gerne vil være en del af det nye streetfood-center, og hans drøm er, at de bliver klar til at åbne i påsken 2022.

