Populære badesteder får øget sikkerheden

Gentofte Kommune vil gøre det tryggere at bade i strandparker og havne. I alt fire steder i kommunen får livreddere i dagtimerne over hele sommeren

Villabyerne - 22. april 2021 kl. 11:39 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Antallet af badesteder med livreddere i sommermånederne skal fordobles. Det mener Økonomiudvalget i Gentofte Kommune, der mandag godkendte en indstilling om at udvide livredningstjenesten i kommunen.

Hidtil har der været livreddere ved Bellevue Strandpark og Charlottenlund Strandpark, men fra i år og fremover skal der også være livreddere ved Skovshoved Havn og Hellerup Strandpark. Det er kommunens forvaltning, der har fremlagt forslaget, som kommer, fordi der er flere og flere, der bader de to steder.

"De senere år har der været et stigende antal badende i Hellerup Strandpark og ved baneanlægget på den nordlige del af Skovshoved Havn. Det indebærer en stigende risiko for uheld og ulykker. Det anbefales derfor at etablere livredningstjeneste i badesæsonen også på disse badesteder," lyder indstillingen.

Det er Trygfondens Kystlivredning, der står for livredningen i Bellevue og Charlottenlund, men af forskellige årsager ønsker de ikke at få opgaven i Hellerup og Skovshoved. De to nye steder skal livredningen i stedet varetages af Gentofte Kommune i samarbejde med Gentofte Svømmeklub, der står for at ansætte og uddanne livredderne.

Der vil dermed være livreddere til stede alle fire steder i badesæsonen fra juni til august i tidsrummet fra klokken 10 til 18 alle ugens dage.

I Hellerup Strandpark vil der være én livredder og i Skovshoved Havn både en livredder og en supportlivredder, der kan tilkaldes til de andre strande.

I alt koster udvidelsen af livredningstjenesten i 2021 en halv million kroner, som bruges på løn til tre livreddere, uniformer, radioer, skiltning, brandslukkere, vandscooter, trailer og et opholdssted til livredderne.

Slås sammen næste år I samme ombæring blev det godkendt, at der fra 2022 laves en samlet livredningstjeneste, som varetages af kommune og I/S Bellevue Strandpark i samarbejde med Gentofte Svømmeklub. Det vil være hensigtsmæssigt, at det er de samme, der står for det alle fire steder i kommunen, lyder argumentet.

"En samlet kommunal livredningstjeneste vil gøre det muligt at skabe synergi mellem de fire lokationer samt at ansætte og uddanne livreddere med et større lokalkendskab og en bredere opgaveportefølje end i dag. Livredderne vil kunne løse andre kommunale opgaver, når det ikke er badevejr og behovet for livredning som følge heraf er begrænset. Samtidig vil der ikke skulle stilles overnatningsfaciliteter til rådighed, som det er tilfældet med TrygFondens livreddere," lød forvaltningens indstilling.

Begge punkter skal vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen i næste uge, før de træder i kraft.

