Populær tegner stopper

Tegner og Gentofte-borger Morten Ingemann har sagt sit job op på Ekstra Bladet for at afprøve nye eventyr. "Mens jeg endnu kan tygge smør," fortæller den farverige legende

Men den 60-årige tegner, som bor i Skovshoved, har stadig meget på tegnebrættet. Han vil gerne male og udgive flere bøger om blandt andet danske konger og statsministre. Sammen med to venner starter han eget forlag, hvor de skal udgive bæredygtige temabøger om alt fra fra begivenheder i soveværelset, til dyr, kunst og politik.

"Folk tror, at jeg er blevet skør, siden jeg holder op. Men der så meget, jeg også gerne vil nå, mens jeg endnu kan tygge smør," fortæller tegneren til Ekstra Bladet.

Med et glimt i øjet

Striberne 'Og det var Danmark' er kendt for deres kommentar til aktuelle nyheder, altid serveret med et glimt i øjet.