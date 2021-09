Populær sportsgren buldrer af sted - her kan du prøve kræfter med den

Foto af juniorernes træning ved Bellevue en skøn septemberdag. Privatfoto

Danish SUP Tour gør stop på Bellevue den 25. september, hvor der bliver mulighed for at prøve sporten selv - og se de dygtigste dyste

Villabyerne - 20. september 2021 kl. 12:57 Af Ole Tradsborg

Der er fortsat fuld gang i aktiviteterne inden for SUP-sporten, såvel nationalt som lokalt. Et stort EuroTour SUP-stævne blev afviklet forrige weekend i Hvide Sande lørdag, og om søndagen var der Danish SUP Tour, hvor også flere elitedeltagere fra SUP Bellevue var med.

Nu kommer stjernerne så til Bellevue den 25. september, og det bliver et brag af en dag, hvor SUP-sporten vil vise sig fra sine mange sider. Men der bliver i høj grad fokus på bredden i klubben frem for alene et fokus på SUP som en elitesport.

"Der bliver noget for enhver, og det bliver rart at vise klubben frem for alle," siger Katrine Brenøe fra SUP-klubbens ledelse.

Hun glæder sig især til at tiltrække breddedeltagere til Kids Race samt Social Paddle.

Kids Race er et helt nyt format tilføjet Bellevue-stoppet. Racet er for alle børn, som ønsker en sjov og anderledes oplevelse på vandet. Der vil være instruktører tilgængelig i Kids Zone fra kl. 11-14 og mulighed for at prøve forskellige typer boards. Klubben stiller udstyr (boards, padler, lea­shes) til rådighed ved Kids Race.

Social Paddle-race er et 5 km langt hyggerace, og her trækkes lod om fede præmier. Alle kan være med, og det forløber om formiddagen.

Alle er velkomne I det hele taget er alle interesserede velkomne til at få smagt på sporten, hvis man måske i længere tid har gået og haft lyst til det - eller har prøvet det et par gange henover sommeren.

Skulle man senere få rigtig smag for sporten, bliver det desværre ikke muligt at melde sig ind i klubben ved Bellevue, da der ingen ledige pladser er i klubben. Ventelisten er nemlig lang, og de små og beskedne lokaler på Bellevue er ikke mulige at udbygge, så i en rum tid endnu vil det ikke være muligt at melde sig ind her.

"Der har været mange nytilmeldte under coronaepidemien, og vi har haft held til at få indmeldt hele familier, hvor vi kunne tilbyde et samlet kontingent til en fornuftig pris. Men det har så betydet, at vi nu - i en periode - ikke har plads til flere," fortæller Karine Brenøe.

Der findes dog andre lokale SUP-klubber, eksempelvis Skovshoved SUP & Surf, og hos SUP-afdelingen under Hellerup Sejlklub kan man undersøge mulighed for medlemskab.

Men på Bellevues lækre strand vil der helt sikkert være gang i den hele dagen den 25. september, hvor Gentoftes borgmester, Michael Fenger (K), holder åbningstale kl. 12.30.

Mulighed for SUP Der vil 25. september 2021 være mulighed for at prøve SUP ved Sup Station Bellevue hele dagen.

Tilmelding til alle de forskellige events: https://www.sportstiming.dk/event/9054