Se billedserie Inspektør Morten Hjortbøl var tilbage på Skt. Peder til gen-genåbningsdagen. Stadig lidt træt og mærket af at have været coronaramt. Foto: Joachim Christensen

Populær restaurant er åben igen efter stort smitteudbrud

Medarbejdere og gæster er i stor stil blevet smittet på frokostværtshuset Skt. Peder i Hellerup. Efter syv dages nedlukning er stedet nu genåbnet. "Vi kan se vores kunder i øjnene," siger ejer Martin Dam

Villabyerne - 12. maj 2021 kl. 06:09 Af Joachim Christensen

13 dage. Så længe nåede det populære frokostværtshus Skt. Peder i Hellerup at være åbent. Et stort smitteudbrud ramte seks medarbejdere og en række gæster.

Glæden var ellers stor ved den længe ventede genåbning, men med udbredt smitte blandt personalet på værtshuset blev værtshuset nødt til at lukke ned, mens alle ansatte gik i selvisolation. Den er de nu ude af, og Skt. Peder er gen-genåbnet.

Inspektør Morten Hjortbøl er en af dem, der har været hårdt ramt af corona. På genåbningsdagen tirsdag var han tilbage i arbejdstøjet i nogle timer, men han døjer stadig med træthed efter sit sygdomsforløb.

Centrum for smitte? Smitteudbruddet på Skt. Peder faldt sammen med, at smittetallene for Gentofte har været stigende. Ejer Martin Dam er ked af, at gæster er blevet smittet på hans værtshus.

"Det er jeg selvfølgelig ked af. Det viser hvor uforudsigeligt det er, for vi har forsøgt at tage alle forholdsregler. Jeg har fået at vide, at det er en kunde, der er kommet direkte fra lufthavnen herud og har smittet en medarbejder," siger han.

I lukkede ikke med det samme, da den første medarbejder testede positiv. Kunne I have gjort noget anderledes?

"Det er meget svært at sige. Jeg vil svare nej. Skal du lukke ned, når der er en, der er syg, det kan man jo ikke. Vi har haft lukket i otte måneder. Jeg har talt mange gange med smitteopsporingen, og de mener, vi har gjort det rigtige, så jeg synes, vi kan se vores kunder i øjnene," siger Martin Dam.

87 smittede? I Styrelsen for Patientsikkerhed afviser de at kommentere, om udbruddet på Skt. Peder er del af en større smittekæde. Men fra i sidste uge at forklare, at smitten i Gentofte Kommune generelt er spredt, giver de nu svaret, at der både er spredt smitte og større enkelte udbrud.

Det er fortsat ikke muligt trods adskillige forespørgsler at få officielt bekræftet, om den omtalte restaurant i Nordsjælland, hvor mindst 87 smittetilfælde med den mexicanske variant har rod, er lig med Hellerup-stamstedet.

Vil det ikke give mening at sætte navn på restauranten, så alle der har været der, kan blive testet? For eksempel udendørs gæster er jo ikke registreret af restauranten?

"Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør af hensyn til personhenførbare oplysninger ikke, hvilken restaurant der er tale om. Styrelsen har været i kontakt med alle gæster, vi har fået oplysninger om, og de er blevet opfordret til at lade sig isolere og teste," skriver en pressemedarbejder fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Har den pågældende restaurant fra jeres udmelding fulgt alle retningslinjer og lukket ned i tide?

"Restauranten lukkede, da de blev orienteret om smittetilfælde blandt medarbejderne. Vi har gennemgået retningslinjer for forebyggelse af smitte med dem, og de er bekendte med disse," skriver styrelsen til Villabyerne.

