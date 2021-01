Den populære pizzakæde Frankies, der er en del af Madklubben, åbner på strandvejen i Hellerup den 1. februar. Pressefoto

Populær pizzakæde åbner i tidligere bank

Villabyerne - 30. januar 2021 kl. 10:13 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

De er kendt for et indendørs univers i skrigende pink og for at servere en dip til pizzaskorperne, og nu slår den fremadstormende pizzakæde Frankies sig også ned i Hellerup.

Den 1. februar slår Frankies dørene op til deres tiende restaurant i lokaler, der tidligere har huset Hellerup Bank, på Strandvejen 213 i Hellerup. Rstauranten åbner med Take Away-pizzaer, men når situationen tillader det, kan op mod 150 gæster nyde pizzaer og cocktails i den nyistandsatte restaurant.

Udendørs er der plads til yderligere 80 personer.

"Vi er sindssygt glade for, at den perfekte mulighed for at åbne i Hellerup kom til os, så vi til at starte med, kan give vores gæster Frankies-oplevelsen med hjem. Det er da ikke nogen hemmelighed, at vi også glæder os til, at må vi invitere folk ind i vores nye smukke omgivelser. Her kan man blandt andet glæde sig til at holde Feast med vennerne i den gamle bankboks og børnene kan glæde sig til det vildeste børnerum indrettet med små lyserøde Verner Panton stole," siger Lars Bertelsen, der er en af idemændene bag Frankies.

På Frankies Hellerup kan man hente pizzaer fra mandag til lørdag mellem 16:30 - 20:30. Den varme modtagelse, som Frankies har fået nogle kilometer længere nordpå i Arne Jacobsens ikoniske bygning ved Bellevue, giver en stor tro på, at den nye restaurant i Hellerup, også bliver taget godt imod.

"Da vi åbnede i foråret på Bellevue, blev vi bogstaveligt talt væltet bagover af gæster, der gerne ville prøve vores pizzaer. Og mange af gæsterne kom jo kørende fra Hellerup, så det giver os selvfølgelig rigtig meget mod på at åbne en Frankies her i Hellerup, hvor vi ved, at rigtig mange af vores gæster i forvejen bor. Så vi glæder os bare helt enormt til at komme i gang og få sendt nogle lækre pizzaer over disken," siger Lars Bertelsen.

