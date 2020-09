Se billedserie Viceborgmester Søren B. Heisel (S)

Politisk velvilje for at gøre det bedre for elbilister

Vi spurgte fire medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte, om man fra kommunalt hold bør gå ind og understøtte elbilismen ved at sørge for flere offentligt tilgængelige ladestandere

Villabyerne - 30. september 2020 kl. 12:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Søren B. Heisel (S) "Jeg ved, at vi er i gang med at lave et forsøgsprojektet, som baserer sig på vores opgaveudvalg om 'Fremtidens transport', som omhandler problematikken. Jeg syntes bestemt også, at vi som kommune, (såfremt det er lovligt) skal stille krav ved nybyggeri af supermarkeder, boligejendomme osv, om at der skal være ladestandere," siger Søren B. Heisel.

Han vil også gerne være med til at se på, om der er parkeringspladser ved f.eks. daginstitutioner, der primært bliver brugt om dagen og står tomme om natten. I så fald mener Søren Heisel, at kommunen kunne give tilladelse til, at udbydere af ladestandere kan få lov til at anlægge dem her.

"Når salget af hybrid og elbiler heldigvis går op, så er der behov for flere ladestandere, og det vil jeg naturligvis gerne være med til at arbejde for, så vi sparer CO2. Det skal bestemt ikke være på baggrund af manglende opladere, at folk vælger CO2-besparende køretøjer fra," siger Søren B. Heisel.

Brigitte Rick (SF) "I SF er holdningen klar. Gentofte Kommune skal arbejde for øremærkede P-pladser for elbiler. De skal især oprettes i områder med mange lejligheder, da de, der bor i lejlighed, ikke har de samme muligheder for at sætte ladere op som husejere."

Brigitte Rick mener, at kommunen skal i dialog med de arbejdspladser, der har store eller halvstore p-pladser med henblik på at opsætte ladestandere, som opgaveudvalget om 'Fremtidens transport' også har beskrevet.

"Et eksempel kunne være p-pladsen ved Gentofte Rådhus, hvor der kunne være nogle elladepladser, så ejere bosiddende i lokalområdet kunne få ladet bilen op om aftenen, når pladsen alligevel ikke bruges. Det kunne også være ved supermarkeder og butikscentre, hvor der kan være opladning med tidsbegrænsning. F.eks. ved Fakta i Vangede," siger Brigitte Rick.

Hun mener, at det bør være en selvfølge, at opsætning af ladestandere indgår i den overordnede kommuneplan og alle lokalplaner.

"Flere ladestandere vil øge efterspørgslen på el-biler. Og det skal ikke kun være E.ON og Clever, der opsætter ladestandere, så bliver strømmen uforholdsmæssig dyr, hvis du ikke lige har abonnement på den type ladestander, der er i nærheden. Der er alternativer," siger Brigitte Rick.

Kristine Kryger (R) "I opgaveudvalget for 'Fremtidens transport' har vi arbejdet med både kommunal delebils-kørsel og bedre ladeforhold ved etageejendomme. Jeg har selv lige købt en hybridbil. Jeg bor i rækkehus og kan ikke parkere på min grund, så jeg har ikke mulighed for at etablere en ladestander," siger Kristine Kryger, der dermed er i samme situation som de borgere, der bor i lejlighed.

Hun ser gerne, at kommunen ikke bare forsøger at følge med efterspørgslen, men sørger for, at der er en infrastruktur, der øger borgernes incitament til at vælge en grønnere transport, også selvom man bor i lejlighed.

Kristine Kryger fortæller, at der lige nu er otte forskellige teststeder i Gentofte, hvor kommunen samarbejder med E.ON og Clever, der begge udbyder ladenetværk. Her kan man analysere på hvordan markedet udvikler sig, og hvordan de bliver brugt.

Kristine Kryger ved godt, at det nogle steder i Gentofte Kommune kan være en udfordring overhovedet at finde en parkeringsplads og at det derfor kan være ømtåleligt at øremærke pladser til elbiler og ladestandere.

"Det er problematisk, når man vil inddrage p-pladser til el-ladestandere, men jeg tror vi skal gå den vej alligevel," siger Kristine Kryger.

Hun er også indstillet på at øremærke p-pladser til delebils­ordninger, for at få færre biler på gaden.

Karen Riis Kjølby (K) Karen Riis Kjølby har siddet som formand for det netop afsluttede opgaveudvalg 'Fremtidens transport'.

En del af udvalgets arbejde har netop handlet om at etablere testområder ved etageejendomme. Men inden der tages yderligere politiske skridt afventer hun resultatet af de forsøg, der nu er igangsat.