Der har været stor kritik af byggeplanerne på Brogårdsvej i Gentofte. De lader ikke til at få politisk opbakning. Foto: Kathrine Albrechtsen

Politisk modstand mod Toyota-byggeri

Der er hverken konservativ, radikal eller folkesocialistisk opbakning til byggeplanerne på Brogårdsvej

Villabyerne - 02. oktober 2021 kl. 08:21 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

En helt ny bilforretning med 17 lejligheder ovenpå og en stor parkeringskælder nedenunder. Det er, hvad Toyota-forhandleren Krogsgaard-Jensen drømmer om at opføre på Brogårdsvej 44.

I Villabyernes spalter, på et borgermøde i starten af september og på Facebook, hvor en underskriftsindsamling mod byggeriet har fået 668 signaturer, har planerne dog mødt stor modstand.

Heller ikke fra politisk hold lader der til at være stor opbakning til det storstilede byggeprojekt.

"Personligt mener jeg, at projektet er for stort og voldsomt i den form, det blev præsenteret. Kommunen har været i kontakt med Krogsgaard-Jensen, og ejerne har givet udtryk for, at de fortsat anser projektet for at være grundlæggende fint. Så næste skridt er, at vi drøfter forslaget i Økonomiudvalget," siger Gentoftes konservative borgmester Michael Fenger (K) til Villabyerne.

Han ønsker ikke at uddybe sin holdning i detaljer før den politiske behandling, men andre lokalpolitikere har udtrykt mere bramfri kritik af det skitserede byggeforslag.

"Det foreslåede byggeri er intet mindre end en katastrofe og får aldrig min stemme som kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte. Deres forslag er helt hen i skoven og meget langt fra, hvad jeg havde forestillet mig," har Kristine Kryger fra Radikale Venstre kommenteret på Facebook.

"Det er fint at ville bygge mindre boliger og investere i kvalitets-arkitektur, men en bebyggelsesprocent på 200 og en lodret facade på 11-13 meters højde stort set i skellet på hele grunden - det er bare for stort," skrev SF's spidskandidat Helene Brochmann i en kommentar til Villabyernes artikel om byggeriet.

Ked af kritik I Krogsgaard-Jensen fremhæver direktør Thomas Madsen, at de også har modtaget mange positive tilkendegivelser. Han er samtidig ked af kritikken.

"Drømmen er selvfølgelig, at alle er glade og tilfredse, og vi tager gerne et personligt møde med dem, der er utrygge, for at se, om der er noget vi kan gøre, så de også bliver tilfredse," siger han.

Han understreger, at de har sat sig for at skabe et flot byggeri, der kan hæve værdien af området omkring Brogårdsvej, der i forvejen består af blandet erhvervsbyggeri, høje lejlighedsbygninger, skoler og villaer. Længere nede ad vejen bliver der bygget 100 boliger, pointerer han.

"En kommune udvikler sig og skal jo udvikle sig hele tiden, og Gentofte har været dygtig til at gøre sig attraktiv, så folk vil bo her, og der er behov for nye boliger. Vi har brugt rigtig meget tid og gjort os stor umage med det her forslag. Vi kunne sælge ejendommen med stor fortjeneste til andre formål, men der har vi valgt at sige nej tak. Krogsgaard-Jensen har drevet bilvirksomhed siden 1924, Gentofte er vores ældste lokation, og vi håber at fortsætte som mobilitetsvirksomhed mange år fremover på adressen," siger Thomas Madsen.