Der er kun een løsning, hvis regeringen kræver knap 300 millioner kroner mere til andre kommuner om året, mener politikerne: Et opgør med skattestoppet. Arkivbillede af Gentofte Rådhus

Send til din ven. X Artiklen: Politikere: Vi må sætte skatten op, hvis vi skal udligne mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere: Vi må sætte skatten op, hvis vi skal udligne mere

Skatten stiger, hvis Gentofte skal betale knap 300 millioner mere i udligning lyder det fra Rådhuset. - Og det kan få social slagside: "Vi risikerer, at det kun er de meget velhavende og dem med formuer, der bliver eller kan flytte hertil," siger Brigitta Rick fra SF

Villabyerne - 05. februar 2020 kl. 11:32 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Villabyerne har kontaktet alle partier i kommunalbestyrelsen med spørgsmålet om, hvorvidt skattestigninger kan komme på tale, hvis regeringens udligningsreform bliver en realitet. Her har De Konservative, Socialdemokratiet, De Radikale, Enhedslisten og SF meldt ud, at de må hente pengene hos borgerne via skatten, hvis det skal kunne lade sig gøre

Velfærdsforringelser? Nej tak Som viceborgmester Søren Heisel fra Socialdemokratiet udtaler: "Jeg mener ikke, at vi kan skrue på hverken ejendomsskatter, brugerbetaling eller besparelser i kommunen. Vores institutioner er så veldrevne, så der er ikke meget at spare på serviceniveauet. Jeg har et barn i folkeskolen, og det er ikke der, man rutter med pengene i Gentofte, så der er kun een vej, som jeg ser det, og det er skatteknappen,"

Borgmester Hans Toft (K) "Hvis den socialdemokratiske regerings forslag bliver gennemført, betyder det en kæmperegning til Gentofte Kommune. Og så er en skatteforhøjelse uundgåelig - fordi alternativet vil være en massakre på vores kommunes velfærd." "Hvis den socialdemokratiske regerings forslag bliver gennemført, betyder det en kæmperegning til Gentofte Kommune. Og så er en skatteforhøjelse uundgåelig - fordi alternativet vil være en massakre på vores kommunes velfærd." "Selvfølgelig kan man gå ind og tale om, at vi for eksempel kunne skære på rengøringen hos de ældre, eller noget i den stil, men det vil gå ud over de ældres værdighed, så min vurdering er, at det bliver skatteskruen, vi kommer til at skrue på," siger Søren Heisel (S), der ikke går ind for takstforhøjelser, så borgerne skal betale mere for for eksempel vuggestuepladser.

Udligning med social slagside Men selvom viceborgmesteren vælger skatteknappen, hvis udligningen bliver en realitet, så er det ikke uden bekymring: "Det vi skal være opmærksomme på, det er, at borgernes rådighedsbeløb bliver mindre, når vi skruer på skatten. De borgere, der ikke har så mange penge vil måske skulle til at overveje om, de skal flytte til andre kommuner, hvor de vil have flere af deres tjente kroner til rådighed," udtaler Søren Heisel til Villabyerne,

SF: Risiko for rigmandsghetto SF's Brigitta Rick støtter principielt udligning kommunerne imellem, og i forhold til, hvordan Gentofte så skal sikre sig penge nok i kommunekassen til de nye overførsler, er hun enig med viceborgmesteren: "Vi ser i SF ikke mulighed for at skære i velfærden eller indføre brugerbetaling. Derfor er en forhøjelse af skatten eneste mulighed," udtaler hun til Villabyerne: Men det giver bekymring, da de ca. 25% af borgerne med laveste indkomst i Gentofte har samme gennemsnitlige indtjening, som de med laveste indkomst på landsplan, siger Brigitta Rick fra SF: "Mange unge og andre med almindelige indkomster har allerede i dag ikke råd til at flytte til Gentofte på grund af de høje boligpriser og manglen på almene boliger," forklarer hun: "Med den foreslåede udligningsreform risikerer vi, at det kun er de meget velhavende og dem med formuer, der bliver eller kan flytte ind i kommunen."

R: Færre penge til rådighed i forvejen Bekymringen for at Gentofte bliver en rigmandsghetto, deler Kristine Kryger fra De Radikale, der samtidig også mener, at skattestigninger er eneste udvej: "Jeg er meget opmærksom på, at skattestigninger vil ramme borgerne meget hårdt her i Gentofte Kommune, fordi mange borgere har et mindre rådighedsbeløb end folk i landliggende byer, da vores grundskyld, kommuneskat og institutions-betaling samlet set er langt større sammenlignet med de kommuner, som kan se ud til at skulle have flere penge fra Gentofte-borgere," siger Kristine Kryger (R).

Gentofte skatter Kommuneskatten i Gentofte er ligesom i Frederiksberg blandt landets laveste med 22,80 procent i 2019. Kun Rudersdal har en lavere kommuneskat på 22,5 procent.





Til sammenligning betaler københavnerne 23,80 procent, i Lyngby-Taarbæk er procenten 23,70. Mens den i udkantskommuner som Langeland og Guldborgsund er henholdsvis 27,80 procent og 26,30 procent.





Gentofte Kommune har desuden landets laveste kirkeskat med 0,39 procent.





I forhold til ejendomsskatter har Gentofte landets laveste grundskyldspromill på 16. Men til gengæld er ejendomsværdierne i Gentofte blandt landets absolut højeste, så grundejerne i kroner og ører betaler langt mere i grundskyld i Gentofte end for eksempel i udkantsdanmark, hvor grundskyldspromillen er dobbelt så stor, omkring 34.





Kilde: Skatteministeriet Kommuneskatten i Gentofte er ligesom i Frederiksberg blandt landets laveste med 22,80 procent i 2019. Kun Rudersdal har en lavere kommuneskat på 22,5 procent.Til sammenligning betaler københavnerne 23,80 procent, i Lyngby-Taarbæk er procenten 23,70. Mens den i udkantskommuner som Langeland og Guldborgsund er henholdsvis 27,80 procent og 26,30 procent.Gentofte Kommune har desuden landets laveste kirkeskat med 0,39 procent.I forhold til ejendomsskatter har Gentofte landets laveste grundskyldspromill på 16. Men til gengæld er ejendomsværdierne i Gentofte blandt landets absolut højeste, så grundejerne i kroner og ører betaler langt mere i grundskyld i Gentofte end for eksempel i udkantsdanmark, hvor grundskyldspromillen er dobbelt så stor, omkring 34.Kilde: Skatteministeriet Hans Toft (K) vil undgå massakre på velfærd Også Rådhusets absolut tungeste parti, De Konservative, vælger skatteknappen, hvis udligningen bliver som foreslået, for alternativet er for voldsomt, siger Hans Toft (K): "Hvis den socialdemokratiske regerings forslag bliver gennemført, betyder det en kæmperegning til Gentofte Kommune. Og så er en skatteforhøjelse uundgåelig - fordi alternativet vil være en massakre på vores kommunes velfærd." "Vi står fortsat uden oplysninger om, hvordan regningen fra regeringen er sammensat og uden vished for, at regningen ikke bliver endnu større end de 291 millioner. Det må vise sig i de kommende uger."

relaterede links