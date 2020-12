Se billedserie Gentofte-borger Mona Vaupel har stået ansigt til ansigt med salg af stoffer i Skovshoved Havn. Hun ønsker en konstruktiv dialog med kommunen for at få løst, at flere unge i kommunen ryger hash og tager stoffer. Arkivfoto

Politiker slår alarm: - Stoffer sælges hver dag lige foran vores børn

Salg af stoffer i kommunen må ikke accepteres. Sådan lyder opråbet fra folketingspolitiker Katarina Ammitzbøll (K), som både ønsker et opgør med salget og en større dialog mellem forældre og unge

29. december 2020
Af Kathrine Albrechtsen

En onsdag i december kl. 20.45 kommer Karina Ammitzbøll gående op ad trappen sammen med sin 12-årige søn på Charlottenlund Station, da fire store biler suser ind og parkerer på den modsatte side af p-pladsen ved en bænk.

De unge mænd, som består af danske og ikke-etnisk danske, er højrøstede, mens bilerne delvist dækker for deres ærinde.

Katarina Ammitzbøll finder det mistænksomt og går nærmere, indtil en af mændene opdager hende og tager et skridt imod hende og skuler.

Inden hans truende blik jager hende væk, når hun at se, at der bliver handlet med stoffer.

Sammen med sin søn skynder hun sig væk. Kort tid efter suser bilerne forbi dem på vejen. Det er første gang, at Katarina Ammitzbøll med egne øjne ser handel af stoffer i kommunen, men desværre ikke første gang, at hun hører om det.

Hendes egen søn kunne så sent som i november berette om en bil, som i høj hastighed kom forbi ham og hans venner. Ved Ordrup Station stoppede bilen, og der blev rakt små poser ud af vinduet til to personer, som hurtigt kom hen til bilen. Med ét forsvandt alle igen.

"Stoffer sælges hver dag rundt i kommunen - lige foran vores børn. Det er enormt utryghedsskabende og må ikke accepteres," siger hun, som med oplevelsen ved Charlottenlund Station ringede til politiet, som noterede tid og sted. Hun håber, at andre borgere gør det samme.

Hvide baner til forret Katarina Ammitzbøll er meget bekymret over, hvor nemt det er for unge at få fat i stoffer i kommunen.

"Udover at stoffer er enormt afhængighedsskabende, er det meget sværere at kortlægge unges problemer med stoffer, da det foregår mere lyssky end salg af alkohol. Det er heller ikke noget, som unge snakker med deres forældre om," siger hun.

Selv havde Katarina Ammitzbøll en barndomsveninde, Tina, som hun red sammen med, der endte som prostitueret på Istedgade og døde af en overdosis.

"Jeg tænker stadig på Tina, at hun skulle lide den skæbne. Den historie fortæller jeg mine børn for at forklare dem, hvor farlige stoffer er," siger hun.

Katarina Ammitzbøll, Gentofte-borger og folketingspolitiker (K) "Når man hører om en 3.g. julefrokost, hvor der bliver serveret hvide baner til forretten, så er det blevet heftigt." Som tidligere kommunalbestyrelsesmedlem ved Katarina Ammitzbøll, at kommunen og SSP gør en stor indsats på området.

"Men det kan ikke overlades til kommunen alene. Der er også et forældreansvar om at tage en dialog med sine børn om stoffer, da det er blevet mere udbredt og voldsomt. Forældre bør allerede i 6. eller 7. klasse gå sammen om at få indført en alkoholpolitik, da forskningen viser, at der er en tretrinsraket med rygning til alkohol til stoffer. I gymnasiet vælger vi som forældre helt at slippe tøjlerne, men der er det stadig vigtigt at tage en snak med sine børn om både alkohol og især stoffer. Når man hører om en 3.g. julefrokost, hvor der bliver serveret hvide baner til forretten, så er det blevet heftigt," siger hun, som også har hørt om salg i nærheden af gymnasier, når der er fest.

Salg i Skovshoved Havn Mona Vaupel, der bor i Ordrup med sin mand og to drenge, har stået ansigt til ansigt med åbenlyst salg af stoffer både i Skovshoved Havn om sommeren, ved Skovshoved Skole og SIF.

Fra andenhåndsberetninger er hun blevet fortalt, at salget også foregår i frikvartererne på skolerne, og at det er igennem de sociale medier som Instagram og Snapchat, at de unge bestiller stoffer og aftaler levering.

"Med kombinationen af teenagere, der er enormt risikovillige og nemme overfor gruppepres, bekymrer det mig, at tilgangen til stoffer er så nem for de unge her i kommunen. Mit ønske som forælder og borger er, at der kommer en konstruktiv dialog med kommunen. Der er rigtig mange engagerede forældre herude, som anerkender problematikken og gerne vil finde en samarbejdsmodel med kommunen til at løse det her. Med den indstilling tror jeg virkelig på, at vi kan få vendt den her udvikling, hvor vi ser flere og flere unge, som ryger hash og tager stoffer," siger Mona Vaupel.

Nyt for områdebetjenten Salg af stoffer i Skovshoved Havn og ved Charlottenlund Station er nyt for områdebetjent gennem 13 år i Gentofte Kommune, Martin Justesen.

Til gengæld har der alle årene floreret rygter om salg af stoffer ved Ordrup Station, hvilket nok hænger sammen med, at Broholms Allé, som huser kommunens botilbud til udsatte, ligger tæt på, fortæller han.

"Vi har haft nogle sager omkring tankstationen ved Vangede Station, Dalstrøget og parkeringskælderen under Lidl. I den trekant har vi haft en del opringninger fra borgere om, at der bliver solgt til unge fra biler," siger Martin Justesen, som oftest støder på salg af hash.

I maj 2020 blev der fundet 200 gram kokain i en lejlighed ved Ungdomsboligerne, hvor to mænd fra Gentofte og Lyngby blev anholdt.

Vel vidende, at et gram kokain kan sælges for omkring 500 kroner, er politiet ikke i tvivl om, at de unge mænd må have haft planer om videresalg. De gange, som politiet tager unge i kommunen med kokain i blodet, er, når en patruljevogn bliver mistænkelig over for en gruppe, der kører hjem fra byen kl. 04 om morgenen.

På grund af corona oplever politiet flere unge på gader og stræder.

"De unge har ikke kunnet være nogle steder, og derfor er der et stort flow af dem, hvoraf nogle af dem ryger hash og har kun hash på sig til eget forbrug," siger Martin Justesen.

En af hans fineste opgaver er at skabe tryghed for borgerne i kommunen. Så når en familie, der bor Ved Bommen, ringer og føler sig utrygge på grund af unge, der tager ophold om aftenen, tager han ud og inspicerer. Og sender henvendelsen videre til både Gadeteamet, som er på arbejde torsdag, fredag og lørdag nat, samt patruljevogne.

"Vi sørger altid for, at der kommer tilsyn der, hvor borgere føler sig utrygge," siger han, som altid tager imod henvendelser fra borgere.

Hvordan kan vi komme salg af stoffer til livs?

"Det er i bund og grund ikke politiet, som skal løse det. Det er et samfundsproblem. Men vi sørger for, at de ikke handler i et offentligt rum og jager dem væk, så der ikke er handel ved vores skoler og boligområder," siger Martin Justesen, som på et tidspunkt fik registreringsnumre af biler, som holdt ved Ørnegårdsparken.

"Så ringede jeg til ejerne og sagde, at de havde en mistænkelig adfærd og at vi fremover ville holde øje med dem. Så holdt de sig væk. Vi løser ikke noget narkoproblem med den opringning, men vi løser problemet lige på stedet. Det er det, vi har ressourcer til," siger han, som også har læst om det nye politiforlig.

Dengang Martin Justesen startede, var der fire nærbetjente, i dag er der kun ham tilbage, som står for al forebyggelse i kommunen i tæt samarbejde med alt fra kommunens SSP-medarbejdere til socialrådgivere og patruljevogne.

"Jeg tror ikke, at det nye politiforlig kommer til at betyde så meget for mig og mit arbejde, men jeg ville da blive glad, hvis jeg fik en ekstra betjent at sparre med," siger han.

Gør det sværere for salg Katarina Ammitzbøll er rigtig glad for den nye politiaftale, som blev vedtaget her op til jul. Et forlig, der har til formål at gøre danskerne tryggere og livet sværere for de kriminelle.

Hun håber, at der kommer flere kræfter til politiet, så de kan undersøge og efterforske, samt være mere synlige i gadebilledet. I sidste ende kan det forhåbentlig få den åbenlyse handel med stoffer til at forsvinde.

"Og så håber jeg, at alle borgere i Gentofte vil hjælpe med at rapportere til politiet, så snart man ser det sker. Vi må ikke bare gå stille forbi. Hvis vi gør det, så giver vi en stiltiende accept. Jeg gjorde mig umage med at rapportere det til politiet. Det er at udvise samfundssind," siger hun.