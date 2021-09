Charlottenlund Lægehus kom først i vælten gennem firmaet Medicals Nordic, der stod for kviktests, men havde rod i datasikkerheden. Siden beskrev Politiken, hvordan lægehuset havde opkrævet regionen penge for behandlinger, som patienterne ikke kunne genkende at have fået.

Politiet sigter tre personer fra lægeklinik for svindel

Nordsjællands Politi har sigtet tre personer for uberettiget at skaffe sig betaling for ydelser i Charlottenlund Lægehus

28. september 2021 kl. 15:46 Af Joachim Christensen

Ved en ransagningsaktion på flere adresser har Nordsjællands Politi sigtet tre personer med tilknytning til Charlottenlund lægehus på baggrund af en anmeldelse fra Region Hovedstaden. De tre personer er sigtet for at have foretaget registreringer af fiktive ydelser i flere patienters og ansattes navne samt dobbeltfaktureringer, hvor lægehuset har modtaget betalinger fra borgere og afregning fra regionen flere gange for de samme ydelser. "Vi er i fuld gang med efterforskningen, og er nået så langt, at vi i dag har kunne sigte de tre personer. Efterforskningen er dog på ingen måder færdig, og der ligger fortsat et stort arbejde for at få samlet puslespillet og få klarlagt den endelige rollefordeling, der har været i lægehuset," siger politikommissær Jesper von Bülow. Som en del af den videre efterforskning vil der blive foretaget flere afhøringer i sagen, ligesom der er store mængder data der skal behandles. Herefter bliver sagen oversendt til anklagemyndigheden, som skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal rejses tiltale mod en eller flere af de sigtede, oplyser politiet.

Charlottenlund Lægehus kom først i vælten gennem firmaet Medicals Nordic, der stod for kviktests, men havde rod i datasikkerheden. Siden afslørede Politiken, hvordan lægehuset havde opkrævet regionen penge for behandlinger, som patienterne ikke kunne genkende at have fået. De skrev, at lægehuset har faktureret Region Hovedstaden for ydelsen 'Anlæggelse af immobiliserende bandager' 670 procent flere gange end gennemsnittet i regionen, og samme mønster gælder flere andre ydelser. Samlet har lægehuset ifølge Politiken afregnet for 19 millioner kroner i 2020 - 40 procent mere end en gennemsnitlig klinik i regionen og 37 procent mere end i det lokale lægedækningsområde.

