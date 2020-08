Politiet patruljerede på Øresund

Nordsjællands Politis martime patrulje var søndag på vandet i Øresund. I den forbindelse blev en 38-årig mand fra Nærum klokken 12.10 truffet på Øresund ud for Skodsborg og sigtet for at sejle for tæt på kysten samt for ikke at have tilstrækkeligt antal rednings veste med i forhold til antallet af passagerer på båden.

Ud for Klampenborg blev en 58-årig mand fra København klokken 14.03 truffet og sigtet for at sejle for tæt på kysten. Det oplyser Nordsjællands Politi.