Politiet om containerbrand: Kan være påsat

Natten til torsdag stod en større container pludselig i flammer.

Der indløb klokken 04.35 anmeldelse om, at der var brand i en container på Ellegårdsvej i Vangede. Politi og brandvæsen kørte til stedet, og ilden blev slukket.

Containeren stod bare nogle meter fra en boligejendom.

Årsagen til branden er endnu ikke blevet fastslået, men Nordsjællands Politi har en formodning om, at branden formentlig var påsat, idet et vidne så en sølvfarvet Volkswagen Caddy køre fra stedet i østlig retning i høj fart i forlængelse af, at ilden opstod.