Politiet måtte rykke ud til dårlig joke på gymnasium

Opslaget fik sidens administrator til at kontakte Nordsjællands Politi, som for en sikkerheds skyld sendte flere patruljer til stedet. Samtidig orienterede man redningsberedskabet.

En elev havde skrevet et opslag på skolens facebookside med en advarsel om, at man skulle blive væk fra skole i dag.

"Det var således et meget stort maskineri, der blev sat i gang – bare fordi en elev ikke havde fulgt med i timerne og derfor ikke havde lyst til at gå til terminsprøve. Dertil kommer den bekymring, som opstod hos de elever, lærere og forældre, som enten så eller hørte, at vi var så talstærkt til stede på gymnasiet," skriver Nordsjællands Politi på sin facebookside og fortsætter:

"Vi har taget en alvorlig snak med den pågældende elev, som meget brødebetynget har forklaret, at der var tale om en joke. Til det er der kun at sige, at det var en ualmindelig dårlig joke og, at sådan en opførsel får karakteren -3."

shp