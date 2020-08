Politiet er på gaden: Det er tid til at passe ekstra godt på de små nye trafikanter

Sikker skolevej

De næste tre uger vil politiindsatserne bliver koncentreret om skoleveje med fokus på:HastighedFastspændte børn og voksneSkolepatruljer kan arbejde trygtForældrenes trafikale adfærd, herunder parkering i forbindelse med afleveringTræn skolevejen til fodsVælg en sikker rute med mindst trafik.Gå ruten mange gange og gentag reglerne:Stop ved kantsten, se dig for til begge sider, tjek at bilerne stopper, før du går over for grønt.Lær dit barn at lægge mobiltelefonen væk, når I går i trafikken - og vær selv et godt eksempel.Træn skolevejen på cykelVælg en sikker cykelrute med cykelstiLad dit barn køre inderst eller forrest.Sig til i god tid, når I skal drejeLær dit barn at give tegn, når det drejer eller stopperStop og se jer godt for, inden I krydser en vej. Husk at dit barn har brug for længere tid end dig til at sætte i gang. Så nogle steder skal I måske trække over.Husk cykelhjelmen. Den bedste måde at lære sit barn at bruge cykelhjelm er, hvis du selv gør det.