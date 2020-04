Plejehjemmet Salem er ramt af corona-smitte. Foto: Diakonissestiftelsen

Plejehjemmet Salem ramt af corona

Sytten beboere og to medarbejdere på plejehjemmet Salem i Gentofte er konstateret smittet med COVID-19. Alle plejehjemsbeboere er nu i isolation

Villabyerne - 22. april 2020 Af Gry Brøndum

"I over halvdelen af landets kommuner er corona­smitten kommet ind bag murene på plejehjem og i hjemmeplejen - og nogle steder med alvorlige konsekvenser for især borgere og beboerne," skrev borgmester Hans Toft som indledning til den alvorlige nyhed på sin Facebook-side sent fredag aften:

"I Gentofte går vi desværre ikke længere fri. På plejehjemmet Salem er syv beboere og to medarbejdere i skrivende stund i isolation efter, at de er blevet konstateret smittet med COVID-19."

Plejehjemmet Salem under Diakonissestiftelsen er en selvejende institution med 45 boliger, der ligger omkring en atriumgård og ned til Gentofte Sø.

Mandag oplyser Gentofte Kommune, at de to beboere blev konstateret smittet den 15. april, hvorefter de og de andre beboere i deres enhed alle blev isoleret i deres boliger og testet for smitten. Det førte til, at fem yderligere beboere fik konstateret COVID-19.

Uvis smittekilde

Plejehjemslægen indstillede herefter til Styrelsen for Patientsikkerhed, at alle beboere på Salem blev testet. Det skete dagen efter den 16. april, og lørdag var resultatet klar:

Yderligere 10 beboere er smittet med COVID-19, så antallet i skrivende stund er oppe på 17, hvorfor alle beboere på Salem nu er isoleret.

Medarbejdere, der har vist symptomer er testet, og af dem er to positive og dermed sygemeldte. De øvrige medarbejderes testresultater ventes i starten af denne uge.

Administrerende direktør Anne Mette Fugleholm fra Diakonissestiftelsen meddeler, at det ikke har været muligt at konstatere, hvor smitten er kommet fra:

"På Salem indførte vi allerede tilbage i februar en række initiativer i forsøget på at undgå smittespredning. Alligevel har virussen sneget sig ind hos, og det siger jo noget om, hvor lumsk den er," udtaler hun.

Siden begyndelsen af marts har beboerne fået maden portionsanrettet, og fælles aktiviteter som musik og andagter har været aflyst. Medarbejderne har skruet op for hygiejnen, og alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer er blevet overholdt. Anne Mette Fugleholm fra Diakonissestiftelsen understreger, at man nu gør alt muligt for at sikre de ældres trivsel samtidig med, at man får stoppet smittespredningen:

"På trods af den særlige aktuelle situation arbejder vi hele tiden med at skabe en god faglig ramme om plejen - og på at skabe øjeblikke med glæde for den enkelte beboer."

Ekstra personale

Gentofte Kommune oplyser, at der er indkaldt ekstra personale for at klare den ekstraordinære situation, og både Salems ledelse, plejehjemslægen og forvaltningen følger situationen tæt.

"Det er en ulykkelig situation, at coronavirussen nu også er kommet til et plejehjem her i Gentofte," udtaler socialdirektør Helene B. Rasmussen:

"Både på grund af den risiko, der er ved at blive smittet med COVID-19, og fordi det afskærer beboerne på Salem fra at have kontakt med hinanden," siger hun og tilføjer:

"Vi er alle potentielle smittebærere, også selvom vi ikke har symptomer, og derfor er jeg også glad for, at det lykkedes at få alle medarbejdere testet."

