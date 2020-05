Fem har mistet livet på Plejehjemmet Salem efter at være blevet smittet med COVID-19. Foto: Gry Brøndum

Plejehjemmet Salem er raskmeldt

Ny coronatest melder alle beboere på plejehjemmet Salem i Gentofte raske efter smitten med COVID-19 for nylig ramte plejehjemmet. Men fem beboere er døde, og to ansatte er fortsat syge, én af dem i kritisk tilstand

"Alle beboere på Plejehjemmet Salem er nu testet negative for COVID-19 eller klinisk erklæret raske," meddeler Gentofte Kommune efter en gentest af alle beboere og medarbejdere på plejecentret i perioden 6.-11. maj.

Da smitten var værst, var 15 beboere og 13 medarbejdere testet positive for COVID-19 i slutningen af april. Siden er fem af beboerne døde, mens de har været smittet med den frygtede virus. Pt. er to medarbejdere sygemeldte, og én af dem er kritisk syg, oplyser Gentofte Kommune.

Områdechef for Gentofte Plejeboliger Sophie Harms gør status over beboernes dagligdag efter en tid, hvor beboerne har været i isolation i deres boliger:

"Hverdagen på Salem er som på de øvrige plejehjem, at beboerne isoleres og testes, hvis de er syge, f.eks. begynder at hoste. Beboerne forbliver isoleret, indtil der er kommet et negativt svar på testen. På Salem var der i morges ingen beboere, der var isoleret, men det kan skifte hele tiden," siger Sophie Harms: