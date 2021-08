Se billedserie Tapas til frokost giver anledning til gode snakke om ferieminder ? og gør Anna Lise i vældig godt humør. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen

Plejehjem sender ældre på kulinariske rejser sydpå

På Plejehjemmet Salem har sommeren budt på rejser til Italien og Spanien - på spisebordet vel at mærke. Spanske tapas vækker minder om flamingo, fester og ferier

30. august 2021

"... En serenade på balkon, e viva España. Og mad på ægte spansk facon, España por favor," lyder det ud af højttalerne på Plejehjemmet Salem. Musikken danser i luften omkring de rødgule flag, der pynter til frokosten, som i dag er spanske tapas med sangria.

"Vi laver ofte frokostbrunch, som vores beboere er glade for. En dag sagde en, at han elskede de små retter, og det mindede ham om tapas. Så da fik vi idéen," fortæller ledende økonoma, Elin Sloth Blemholt i en pressemeddelelse fra Plejehjemmet Salem, og hun fortsætter:

"Vi kan godt lide at lave lidt 'spræl' med maden for at gøre hverdagen mere festlig. Plejepersonalet er heldigvis med på idéen og bruger anledningen til at pynte op og vække ferieminder hos beboerne."

I løbet af sommeren er der blandt andet blevet serveret græsk moussaka, italienske antipasti, mexicanske tortillaer og spansk paella.

"De fleste af vores beboere kommer ikke på ferie mere, men så kan vi vække erindringer om tidligere rejser. Ferier rummer ofte stærke minder om at være sammen med sin familie, og maden vækker mange sanser, som spiller sammen med minderne," forklarer souschef Annika Rosendal.

En lidt tynd sangria Ved frokostbordet spørger en medarbejder, om nogen kan huske, hvordan man siger 'skål' på spansk. "Salud," udbryder Knud, og rundt bordet bliver glassene med sangria hævet til skål.

Sangriaen består af rød blandet frugtsaft og danskvand med udskårne citroner, æbler, og appelsiner. Nogle beboere synes, den er for sød, andre mener, at den ikke smager helt som i Spanien, hvor der jo er rødvin i.

"Vi oplever, at nogle beboere får mere appetit, mens andre synes, det smager for fremmedartet. Vi kan ofte finde på at servere mere traditionel mad, men mange synes faktisk, det er spændende at prøve noget nyt. Og om ikke andet har man et godt samtaleemne omkring bordet," siger Annika Rosendal.

Dét bliver bekræftet blandt beboerne. Gerda har boet 10 år i Spanien. Hun genkender maden og fortæller lidt af sin livshistorie. Hendes nabo ved bordet får lyst til at smage den fine anretning:

"Nej, hvor ser det spændende ud," siger hun. "Jeg er egentlig ikke sulten, men jeg er meget begærlig efter at smage det her."

Anretter med glæde Tallerkenen er sirligt anrettet med en butterdejspind, en lille skål dip, et stykke kartoffel­omelet, en lille chorizopølse, en reje på spid med avocado, et stykke ost, lidt pesto, oliven og en soltørret tomat.

Alle fire afdelinger får en 'skue­tallerken' fra køkkenet, så de kan se, hvordan maden skal anrettes.

Flere steder står medarbejderne med høj koncentration og placerer de små 'hapser' på tallerkenerne.

"Det er lidt sværere at anrette end normalt, men det giver meget mere glæde. Jeg synes, det er virkelig dejligt at kunne holde sådan en spansk 'fiesta' for beboerne," siger Louise Søgaard, der er sommerafløser på Plejehjemmet Salem. jbl

Plejehjemmet Salem Plejehjemmet Salem består af 45 boliger opdelt i fire boenheder, der er placeret to og to rundt om en atriumgård og en sansehave med udsigt til Gentofte Sø.

Salem er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Plejehjemmet har eget køkken og driver Café Salem.

Plejehjemmet Salem er en del af Diakonissestiftelsen, der har over 155 års erfaring i at drage omsorg for mennesker.