I foråret døde en sosu-assistent og fem beboere af Covid-19 på Plejehjemmet Salem i Gentofte. I dag lyder meldingen fra Gentofte Kommune, at to beboere og tre medarbejdere er blevet testet positive for Covid-19. Arkivfoto

Plejehjem dømt efter ansat døde af Covid-19

Den 75-årige sosu-assistent, som kun havde aftenvagter og var på deltid, plejede 8. april en beboer, som var under kraftig mistanke for covid-19, uden brug af værnemidler.

A4 Arbejdsmiljø skriver, at der i Ankestyrelsens dokumenter står, at ledelsen på Salem var bekendt med, at beboeren havde det dårligt, da den 6. og 8. april rådførte sig hos lægen, der dog afviste, at beboeren skulle coronatestes eller isoleres.