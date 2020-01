Plejecenteret Othello med udendørsarealer planlagt og udført af Gentofte Kommunes leverandør HedeDanmark. Foto: HedeDanmark

Planter på plejehjem: Plejehjemmet er det sidste sted, vi tilbringer vores tid, så der skal selvfølgelig være smukke og spændende omgivelser

En særlig fin grøn plan for plejehjemmene Nymosehave og Jægersborghave var med til at sikre HedeDanmark arbejdet med Gentofte Kommunes grønne pleje og vintertjeneste

Villabyerne - 13. januar 2020 kl. 11:15 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forslag med stauder, der sikrer grønne omgivelser året rundt, og bærbuske, så man kan tage børne- og oldebørn med på bærrov på plejehjemmene Nymosehave og Jægersborg Have, vejede tungt, da Gentofte Ejendomme under kommunen skulle beslutte, hvem der skulle stå for pleje af de grønne områder de næste fire år. Og udbuddet blev igen vundet af Hede Danmark, der allerede har stået for opgaverne de sidste fire år: "HedeDanmark beskrev løsninger, der tog højde for hele det grønne område omkring plejehjemmene, og som tydeligvis havde plejehjemmenes brugere for øje," siger Carina Münster med ansvar for Gentofte Ejendommes grønne pleje i en pressemeddelelse og fortsætter:

Sanselige gåture for de ældre "Det var ikke en standard plantningsløsning, men en specifik plan, der både demonstrerede evnen til at tænke kreativt og en forståelse for beboernes behov." Driftsleder Bibi Schrøder Poulsen fra HedeDanmark forklarer, at planen for Jægersborghave ikke bliver helt som tænkt, da det nu er fastlagt, at der her skal være midlertidig P-plads til entreprenører under udvidelsen af plejehjemmet Jægersborg Have. På Nymose Have bliver forslaget til gengæld realiseret: "Ude ved Nymosehave havde man lavet et stort staudebed, som slet ikke fungerede. Vi sætter derfor bærbuske så tæt på skråningerne i området, at man både kan plukke oppe og nede, og samtidig bliver vedligeholdelsen billigere."

Ikke bare græsplæne "Plejehjemmet er det sidste sted, vi tilbringer vores tid, så der skal selvfølgelig være smukke og spændende omgivelser - både for beboerne og dem, der kommer på besøg. Ved at sætte stauder, der varierer hele året, og sætte dem i øer kan man gavne både biodiversitet og give beboerne flere oplevelser i det grønne," siger Bibi Schrøder Poulsen: "Specielt i Gentofte har mange af de ældre tidligere haft deres egen have. Og vi vil gerne genskabe den fornøjelse, det er at kunne gå en lille tur i en varieret natur, i stedet for, at det bare er en stor græsplæne." HedeDanmark A/S er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område med cirka 800 medarbejdere og en omsætning på 1,8 milliarder, Danmarks største inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg og byens åbne rum. Skånsom saltning Udover pleje af de grønne områder og haveanlæg ved Nymosehave kommer HedeDanmark også til at tage sig af vintertjeneste og glatførebekæmpelse med saltning. Og det giver god mening i forhold til brugen af ressourcer fortæller Bibi Schrøder Poulsen, der er driftsleder i HedeDanmark: "Helt lavpraktisk bruger vi ikke tid og ressourcer på udkald, hvis der pludselig falder sne, når vores plejemedarbejdere allerede er ude i marken. Samtidig vil vi naturligvis også have øje for at glatførebekæmpe skånsomt, så det ikke går ud over de planter, vi til foråret selv skal ud og pleje." HedeDanmarks kontrakt løber fra 1. februar 2020 og fire år frem, og så er der mulighed for forlængelse.