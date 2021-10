Se billedserie Linnea Bredahl (tv.) og Pil Aarishøeg fra 8.e på Skovshoved Skole præsenterer deres ideer for deres lærer, Anders Westermann. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Plads til store armbevægelser i Gentoftes nye laboratorium Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plads til store armbevægelser i Gentoftes nye laboratorium

På grund af corona faldt indvielsen af Udskolingen i Byens Hus sammen med 1 års fødselsdagen. Elever og lærere er ret begejstrede

Villabyerne - 04. oktober 2021 kl. 13:21 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Fremtidens arbejdsmarked stiller særlige krav til fremtidens medarbejdere, der helst skal kunne tænke ud af boksen. Og arbejde innovativt, designtænkende og digitalt.

For at ruste skoleelever til den fremtid har Gentofte Kommune skabt Udskolingen i Byens Hus på Hellerupvej. Et hus, der består af en lang række værksteder og fleksible, kreative rum, hvor eleverne kan arbejde projekt- og caseorienteret - ofte med udgangspunkt i ægte problemstillinger og ofte i samarbejde med erhvervslivet. Eleverne kan bl.a. lave 3D-print, podcasts, video og præsentationer og indgå i kreative, tværgående forløb.

"Vi vil gerne uddanne eleverne til at kunne kode og afkode den digitale verden, som allerede er imellem os. Det er vigtigt med variation og kreativitet, så eleverne får kendskab til alle de muligheder, de har i den verden, der venter på dem. Derfor samarbejder vi også med virksomheder, f.eks. Ørsted, hvor eleverne helt konkret får til opgave at undersøge, hvordan man kan genanvende brugte vindmøllevinger eller forklare power to X (anvendelse af overskydende strøm, red.)," fortæller Christina Hasager, projektleder for Udskolingen i Byens Hus, der har oplevet flere eksempler på, at elevernes ideer faktisk har givet virksomhederne et nyt perspektiv.

Alverdens ideer

De første unge tog huset, der retter sig mod alle fag i udskolingen, i brug i september 2020, men på grund af coronakrisen blev det først indviet forleden. Vi var med på sidelinjen og fik lov at følge arbejdet i et af værkstederne.

Her havde Pil Aarishøeg og Linnea Kargaard Bredahl fra 8.e på Skovshoved Skole travlt med netop at finde anvendelsesmuligheder for aflagte vindmøllevinger. Problemet med dem er, at de kun kan holde i 20-30 år og glasfiber - som de er fremstillet af - kan ikke smeltes om.

"Det er fedt, at vi kan brainstorme alverdens ideer, tænke ud af boksen. Det er en måde at træne os i at være kreativt tænkende, og det kan vi bruge i alle mulige andre sammenhænge," siger Pil Aarishøeg.

"Ja, man kan ikke tænke noget forkert, så man får brugt sin hjerne på en helt anden måde. Der er ingen begrænsninger," supplerer Linnea Kargaard Bredahl.

Deres huslærer, Anders Westermann, nikker ivrigt. Og smiler bredt, da Villabyerne spørger om, det ikke bliver en kende luftigt, når alle tanker på den måde er gyldige.

"Hvis du giver en papirclips til et femårigt barn og spørger, hvad den kan bruges til, ser barnet mange muligheder. Hvis du giver den til en professor, får du at vide, du kan bruge den til at sætte to papirer sammen. Selvfølgelig kan det her ikke træde i stedet for traditionel undervisning, det faglige skal være på plads. Men jeg håber, at eleverne kan påvirke Ørsted og andre til at blive mere horisontudvidende. Du skal opfatte det som et laboratorium, hvor vilde ideer får lov at udfolde sig. Men ideer, der skal kunne virke i den virkelige verden."

Et kæmpestort hus

Pil og Linnea har skrevet mange ideer op de gule post it's, men hælder nok mest til enten at bruge de aflagte vinger som en form for sliske, når man fodrer landbrugsdyr eller som tag.

"Kunne man ikke kombinere de to," spørger Anders, og pigerne griber ideen med det samme.

På den anden side af gangen fortæller Anders Westermann kort efter om geometriske figurer og muligheden for at lave 3D-print. Her er der nemlig en gruppe, der foreslår at at bruge de aflagte vinger til at lave beboelsesejendomme.

Vi forstyrrer Anders igen, nu med spørgsmålet om, hvordan lærerne har taget imod det nye hus, som jo bogstaveligt talt flytter deres undervisning ud af skolen.

"I starten var der måske nok lidt skepsis. Men i dag er alle glade for det. Det er jo et kæmpestort hus, med masser af menneskelige og tekniske ressourcer. Det udvider skolens muligheder betragteligt, vi kan tage hul på nogle projekter, der er rettet mod virkelighedens problemer," siger han.

Udskoling i Byens Hus Udskolingen i Byens Hus er en udskoling, som fokuserer på, at eleverne skal være aktive - de skal undersøge og skabe. Eleverne skal gennem afprøvninger og erfaringer opleve at blive dygtigere på en ny og aktiv måde.

Idéen om Fremtidens Udskoling er blandt andet udklækket af et tidligere opgaveudvalg af borgere og politikere, der sammen kiggede på, hvordan udskolingen i kommunens skoler kunne styrkes.

Det koster ca. 16 millioner kr. over en femårig periode at skabe Udskolingen i Byens Hus. VILLUM FONDEN har støttet med projektet med otte millioner kroner, Gentofte Kommune betaler selv for den anden halvdel.