Piil & Co genoptager skovsalonerne i restauranten i Dyrehaven

Onsdagssalonerne hos Piil & Co er blevet til i samarbejde med Gyldendal og boghandler Sophie Aller fra Under Bogen på Gentoftegade.

"Det er fantastisk med fælles oplevelser og at give gæsterne mulighed for at komme tæt på forfatterne. Glæden ved at læse er også at høre forfatterne tale," sagde Rasmus Bo Bojesen, da inititivet blev søsat i foråret.