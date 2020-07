Pigtråden på Bakken er aflyst

I år skulle det have været 10-års jubilæet for Tirsdagspigtråden på Dyrehavsbakken, men på grund af coronakrisen har det været nødvendigt at udskyde pigtrådsmusikken til august næste år.

"Vi er utrolig kede af, at vi ikke har mulighed for at afholde TirsdagsPigtråds-koncerterne på Bakken i år. Vi glæder os til at kunne fejre pigtrådsmusikkens 10-års jubilæum på Bakken næste år med alle vores gæster," siger Bakkens administrerende direktør, Nils-Erik Winther. ¨