Pigepunk og en hyldest til det svære teenageliv

"Hader sport! Hader sport! Hader, hader, hader, hader sport!"

Sådan kan en sangtekst være så ægte og jordnær, når man er 13 år, bor i Stockholm og gerne vil spille i band uden at kunne spille et instrument, og når året er 1982, og alle siger punken er død, selvom man ved det er løgn, og når man bare gerne vil kunne have et band bestående af piger uden automatisk at blive kaldt for et pigeband. Nå ja, og når man virkelig hader idræt i skolen…

I Lukas Moodyssons film 'Vi er de bedste!' fra 2013 hader troldeklippede Bobo med sygekassebrillerne og rapkæftede Klara ret mange ting, men til gengæld er de bedste venner og fuldstændig ligeglade med, hvad andre tænker om deres frisurer og tøjstil.

Pigerne kan ikke holde ud, at klassekammeraterne går mere op i 80'er-pop og at passe ind i stedet for at bekymre sig om atomkraftværker og sultende afrikanske børn. Og så er de dødtrætte af forældre, lærere og pædagoger, der bare er pinlige og åndssvage og irriterende. Og som enten er for frigjorte eller alt for hellige.

Efter at have kedet sig en eftermiddag i fritidsklubben, finder de ud af, at man kan booke øvelokalet. Som en ekstra bonus opdager de, at de trælse drenge med bandet 'Iron Fist' har glemt at skrive sig på den dag, selvom de er gået i gang med at spille.

Den konsensus-søgende pædagog forsøger at få pigerne fra ideen for at undgå bøvl, men regler er regler! Så drengene må fortrække, og så har pigerne øveren. Men ingen instrumenter. Men de kan fint tæske løs på det gamle trommesæt og den gamle bas, mens de råber.

Selvom selvtilliden ikke fejler noget, kan de dog godt se, at der mangler et eller andet, så de overtaler skolens guitarspillende, alvorlige enspænder, Hedvig, til at være med.

Hun får forbavsende hurtigt lagt en form for musik til refrænet 'Hader sport', og med ét er bandet en realitet.