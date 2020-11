Peter Mygind synger julens budskab ud

Skuespilleren, entertaineren og foredragsholderen Peter Mygind behøver vist ingen nærmere præsentation. Og dog: med den nye julesang 'Peters Jul' er My­gind for første gang for alvor gået til musikken og viser helt nye sider af sit talent.

"Jeg elsker, når min telefon pludselig ringer, og der er én, der spørger: "Hey, skal vi lege?" Og Ivar er min nye legekammerat rent musikalsk. Vi har lavet nogle Gustav Winckler- sange og videoer, og pludselig siger Ivar, at han har skrevet en ny julesang. Med den sang har han fuldstændigt fundet min DNA og det, som jeg står for: at dele ud af kærlighed i verden. Jeg elsker den og håber, at rigtig mange vil synes om den," siger Peter Mygind.