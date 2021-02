Skatteministeriets mangeårige departementschef Peter Loft går nu ind i politik under Liberal Alliances fane. Pressefoto

Peter Loft stiller op for LA: Vil kæmpe for, at staten bruger sine penge klogere

Den tidligere mangeårige departementschef i Skatteministeriet er ikke modstander af det skattefinansierede velfærdssamfund. Men han er modstander af automatreaktionen 'send flere penge'

04. februar 2021 Af Jesper Bjørn Larsen

Det er ikke så tit, vi ser hverken nuværende eller tidligere højtstående embedsmænd gå ind i politik. Så det er i virkeligheden lidt af et nybrud i dansk politik, at Gentofte-borger Peter Loft, der nok bedst er kendt for sine mange år som departementschef i Skatteministeriet (1993-2012), nu har meldt sig på banen som kandidat for Liberal Allance til både kommunalbestyrelsen i Gentofte og Folketinget.

Det er en usynlig grænse, Peter Loft krydser, når han går fra at være embedsmand til at blive politiker, hvilket han godt selv er klar over.

"Normalt er man enten det ene eller det andet. Det er lidt lige som bådejere, enten er man til sejlbåde eller også er man til motorbåde. Som embedsmand holder man sine politiske holdninger for sig selv. Men jeg synes, det kunne være sjovt at få lov til at have en mening. I de senere år er jeg blevet brugt en del som skatteekspert af medierne, og det har nok vakt min appetit på at have en mening. Det har i hvert fald givet mig lyst til at stikke hovedet lidt længere frem," siger Peter Loft, der allerede havde tænkt tanken, da Alex Vanopslagh, Liberal Alliances formand, en dag spurgte ham direkte.

Er det ikke lidt morsomt, at en tidligere departementschef for Skatteministeriet stiller op for Danmarks mest skattekritiske parti?

"Sådan har jeg ikke spekuleret på det. Jeg har sådan set dyb respekt for det skattefinansierede samfund. Men jeg frygter, at systemet bliver tynget så meget af sin egen vægt, at det en dag bukker sammen. Skattesystemet i Danmark er blevet så kompliceret, regelmassen har vokset så meget, at ingen kan følge med længere, og der bliver hele tiden lagt nye lag på. Jeg vil ikke afvikle skattesystemet, men jeg tillader mig at spørge, om vi måske kan gøre det lidt enklere? Og så vender jeg mig mod automatreaktionen. Det virker som om, at der kun er én løsning i Danmark, når vi støder på et problem: send flere penge. Der tillader jeg mig at spørge; måske kan vi udnytte de penge, vi har, lidt bedre?"

Kan du give et eksempel på et område, hvor det ikke er tilførslen af flere midler, der er brug for?

"Tag Else-sagen. Det er normeringerne, den er gal med, siger man straks, når man ser eksempler på dårlig ældrepleje. Er vi åbne for, at det måske ikke er mængden af penge, der er problemet, men at det er måden, vi bruger dem på? Måske er det mere den måde, vi går til omsorgen på? Skattesystemet bliver brugt som en schweizerkniv, der skal løse alle problemer. Vi må finde måder at aflaste systemet på, ellers går det galt. Nu har jeg selv siddet det sted, hvor alle regninger ender. Skatter giver forvridninger, som koster velstand, ligesom man mister fremdrift, hvis dækket er fladt. Mit indtryk er, at skattesystemet fungerer som en cykel, der kører rundt på flade dæk."

Omvendt har de mange besparelser i SKAT med katastrofale følger, f.eks. udbytteskat-skandalen, vel netop vist, at der er behov for mere administration og ikke mindre?

"Er det helt sikkert, at det kun var besparelser, der gjorde SKAT ringere? Det er jeg ikke sikker på. Det er ikke sikkert, at det er bevillinger, der er årsagen til alle problemer, men det er stensikkert altid det, der bliver peget på som løsningen. At bruge penge er blevet et mål i sig selv. Det er anvendelsen af dem, der burde være et mål. For mig er det ikke en kamp for lavere skatter, der er det afgørende, men at vi bruger pengene på en klogere måde. Hvis den kamp så fører til, at der bliver frigivet midler til skattelettelser eller skabt bedre service, vil det være en positiv sidegevinst."

Den tidligere leder af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, havde skattelettelser som et selvstændigt mål, men det har du altså ikke?

"Jeg hylder sådan set det skattefinansierede velfærdssamfund, jeg har ikke noget ønske om en minimalstat. Men hvis vi skal opretholde det samfund, vi har, skal vi finde nye løsninger."

Hvad er dine lokalpolitiske mål?

"Mit primære fokus er landspolitikken, så jeg vil helst på Christiansborg. Men hvis jeg kan hjælpe mit parti lokalt og få nogle erfaringer som politiker i kommunalbestyrelsen, gør jeg meget gerne det. Gentofte er en uhyre veldrevet kommune, som jeg er meget glad for at bo i, så jeg har ingen målsætning om en paladsrevolution, hvis jeg kommer ind i kommunalbestyrelsen."

Din kone, Pia Loft, har været formand for Venstre i Gentofte. Havde det ikke været bedre for husfreden, hvis du stillede op for Venstre?

Hvem er Peter Loft? Peter Loft, 63 år, er uddannet cand.jur. og bor i Gentofte.

Peter Loft var departementschef i Skatteministeriet fra 1993-2012, hvor han blev fritaget for tjeneste af daværende skatteminister Thor Möger Pedersen. Det skete i forbindelse med skattesagen, hvor skatteoplysninger om statsminister Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, blev lækket til pressen.

Skattesagskommissionen konkluderede senere, at Peter Loft nok havde været for tæt på behandlingen af sagen, men ikke havde begået magtfordrejning.

I halvandet år - fra marts 2017 til oktober 2018 - var Peter Loft kommunaldirektør for Bornholms Regionskommune, men han blev fritaget for tjeneste, da den politiske ledelse ønskede en anden profil.

Peter Loft stiller op for Liberal Alliance til Folketinget i Københavns Omegns Storkreds og til kommunalbestyrelsen i Gentofte. "Helt sikkert. Men jeg synes, der er behov for nytænkning i forhold til den her automatiske 'send-flere-penge-betragtning', vi har talt om. Det slog mig især, da Venstres tidligere leder (Lars Løkke Rasmussen, red.) op til seneste folketingsvalg var ude at love, at Venstre kunne matche de 70 millarder, Socialdemokratiet ville bruge på velfærd. Det var som om, at beløbet i sig selv var blevet det endelige mål. Jeg ser Liberal Alliances opgave som at holde fast i den liberale grundtanke."

Partiet var mere eller mindre i opløsning efter seneste folketingsvalg. Har det ikke afskrækket dig?

"Tværtimod, det skærper kun min interesse. Nu kan jeg måske være med til at bygge noget op."

Hvad kan du bidrage med? "Jeg er lidt en fremmed fugl, men jeg håber da, jeg kan styrke partiet med den erfaring, jeg har fra centraladministrationen. Min interesse er omsorg for det finansieringssystem, vi har bygget op. Men hvor jeg er bange for, at vores rovdrift får det til at bryde sammen."

En styrkelse af LA Næstformand for Liberal Alliance i Københavns Omegns Storkreds, Jacob Rørdam Holm-Jørgensen, glæder sig til at få Peter Loft med på holdet.

"Vi er rigtig glade for, at Peter Loft har valgt at styrke vores parti ved at stille op både lokalt og på landsplan. Han kan med sin store erfaring være med til at styre Danmark i en mere liberal retning. Vores samfund står i en værdikamp - og den kamp skal vi vinde med viden og indsigt - såvel i Gentofte som på Christiansborg," siger han i en pressemeddelelse.

Liberal Alliance i Gentofte holder opstillingsmøde senere i februar måned, hvor Peter Loft formelt ventes at blive godkendt som kommunalbestyrelseskandidat. Der er endnu ikke sat dato på opstillingsmødet til Folketinget.