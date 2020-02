Peter Birch er indtil videre den første, der har meldt sit kandidatur til posten som biskop i Helsingør Stift, som bliver ledig til næste år, når Lise-Lotte Rebel går af. Foto: Signe Haahr Pedersen

Peter Birch vil være biskop: Det er vigtigt, at Folkekirken ikke opleves som lukket

Gentoftes provst går efter at blive den nye biskop i Helsingør Stift, når bispevalget udskrives senere i år

Villabyerne - 08. februar 2020 kl. 10:24 Af Signe Haahr Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag er han provst i Gentofte Provsti og præst i Hellerup Kirke. Men om et år er Peter Birch måske i stedet at finde i Helsingør iført en gylden bispekåbe. Som den første i stiftet har han meldt sig som kandidat til posten som biskop, der bliver ledig 31. januar 2021, når Lise-Lotte Rebel fylder 70 og derfor går af efter 25 år ved roret. "Jeg mener, jeg har erfaringer fra mit arbejdsliv, som jeg kan bruge i den stilling og i den opgave, der ligger i at sikre, at folkekirken har den centrale placering, den efter min mening skal have i vores samfund," siger Peter Birch om grunden til, at han stiller op.

Peter Birch 57 år (født i 1962 i Ebeltoft)

Er provst Gentofte Provsti og præst i Hellerup Kirke

Er formand for Provsteforeningen

Har tidligere været kirkeredaktør på Kristeligt Dagblad og forlagschef for Bibelselskabet

Gift med Eva-Maria, og tilsammen har de fire voksne børn og en sortplettet dansk-svensk gårdhund ved navn Flicka Stå ved traditionen For ham er en god biskop én, der har blik for, hvad der rører sig i det kirkelige, øre for, hvad der summer i samfundet, og som tør tage ordet i den offentlige debat - ikke kun, når kirkelige emner er på dagsordenen.

"Nu taler vi meget om grøn omstilling. Vi taler om præstationssamfund og stress. Vi som kirke er jo en del af det samfund og en del af den debat, og vi kan være med til at pege på nogle andre aspekter af de diskussioner. Vi kan pege på det enkelte menneskes værdighed, vi kan pege på behovet for ro, eksistentiel eftertanke og nogle af de ting, som vi som kirke danner ramme om, og som vi hele tiden er optaget af," forklarer Peter Birch og understreger, at biskoppen og Folkekirken ikke skal være med i debatten bare for at være med.

"Vi skal være med som dem, vi er og stå ved, at vi har en tradition. Vi har et evangelium. Det er dét, vi kommer med, og det skal vi komme med, fordi det stadigvæk kan kaste et nyt lys over menneskers liv."

Biskoppen Biskoppen er stiftets øverste myndighed i kirkelige sager. Der er en biskop i hvert stift, og dermed 10 biskopper i Danmark og en i Grønland.

Det er biskoppens ansvar at føre teologisk tilsyn med præsterne. Biskoppen fører også tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, og han eller hun er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser.

Biskoppen er derudover ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og skal give tilladelse til at dispensere fra ritualer og gudstjenesteordninger.

Hvis der kommer forespørgsler om lov til at bruge af kirken til andet end gudstjenester og kirkelige formål, er det biskoppen, der skal give tilladelse.

Når en ny præst får sin første ansættelse i et sogn, er det biskoppen, der vier præsten til sit embede ved en ordination eller en præstevielse.

For biskopper, der er tjenestemandsansatte gælder det, at der er en tvungen pensionsalder på 70 år.

Biskoppen bliver valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer. For at blive biskop skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.

Mindst 75 og højest 150 af de stemmeberettigede kan opstille en kandidat til valget ved at underskrive sig som stillere. Kandidaten skal også selv skrive under på, at han eller hun stiller op til valget.

I Helsingør Stift vælges biskoppen blandt knap 1.600 stemmeberettigede fra 147 menighedsråd.

Den nuværende biskop Lise-Lotte Rebel blev i 1995 valgt som en første kvindelige biskop i Danmark nogensinde.

Kilde: folkekirken.dk : folkekirken.dk Drop-in-dåb og spaghettigudstjeneste

Åbenhed, rummelighed og tilgængelighed er tre ord, der går igen, når Peter Birch taler om, hvordan han mener, Folkekirken bør være.

"Folkekirken lever af at være åben og tilgængelig for befolkningen. Det er vigtigt, at Folkekirken ikke opleves som lukket, som for de særligt fromme eller de særligt religiøse, men at Folkekirken er en ramme om det religiøse liv, men vi spørger ikke om folks grad af religiøsitet."

Samtidig skal der være højt til hvælvingerne, når der opstår nye idéer til, hvad kirken kan bruges til.

"Ved at forme nye måder at åbne kirken på, så kommer vi i kontakt med mennesker. Nogle elsker at gå i kirke for at høre en koncert og har en kulturel eller måske ligefrem religiøs oplevelse ud af det. Nogle elsker at gå i kirke søndag formiddag, hvor alt er fortroligt og kendt, og andre synes, det er vidunderligt at gå til en spaghettigudstjeneste med masser af børn eller til en drop-in-dåb, hvor man mærker den intensitet, der ligger i dét. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi ikke gør en bestemt form til den rigtige, men at vi hele tiden arbejder med at have mange arbejdsformer i vores måder at være kirke på. Vi skal vide, hvad vores tradition er. Den skal inspirere os, men den skal ikke låse os."

Hvor går din grænse for, hvad kirken skal danne ramme om?

"Mit kriterium vil egentlig være, at hvis tingene er ordentlig gennemtænkt teologisk og kirkeligt, så skal der være meget vide grænser for, hvad vi kan gøre. Men selvfølgelig er der en grænse. Rummelighed giver ikke nogen mening som begreb, hvis ikke man også har en idé om, at der er en grænse, og den grænse er biskoppen i sin stilling forpligtet på hele tiden at afsøge."

Konflikter i kirkerummet Noget andet, der følger med jobbet som biskop, er at holde trit med, hvordan det går indenfor murene rundt omkring i stiftet. Her mener Peter Birch, at der de kommende år skal arbejdes på arbejdsmiljøet blandt kirkernes medarbejdere.

"Det, som nogle undersøgelser peger på, er, at vi har nogle forhold på den folkekirkelige arbejdsplads, som tilsyneladende udgør et vækstmedie for arbejdsmiljøproblemer," fortæller han og uddyber, at et af problemerne er, at kirken som arbejdsplads kan være meget opdelt - organisten gør sit, kirketjeneren gør sit, og præsten gør sit.

Dermed kan der nemt ske misforståelser og sammenstød, hvis kirketjeneren eksempelvis kommenterer på organistens arbejde. Samtidig kan der opstå usikkerhed om, hvem der egentlig har det sidste ord.

"Det er blandt andet vigtigt at støtte menighedsrådene i at få taget samtaler, som gør, at medarbejderne ved, hvor de har menighedsrådet, og ved, hvad rammerne er for deres arbejde. Biskoppen kan inspirere til, at man styrker den samtale med menighedsrådene, så der bliver en tydeligere ledelse på den enkelte arbejdsplads," siger Peter Birch.

På vælgervisit Som en del af sin valgkamp har Peter Birch en knap på sin hjemmeside, hvor kirkefolk fra Helsingør Stift kan booke ham til at komme på besøg til en snak om, hvad der sker lokalt. Og det er en praksis, han vil fortsætte, hvis han bliver valgt som biskop.

"Det er en mulighed for at få talt med menighedsrådene og medarbejderne rundt omkring om, hvad glæder jer? Hvad udfordrer jer? Her kan biskoppen dels være den, der sætter samtalen i gang, og dels være den, der lytter og tager det med hjem, som der skal gøres noget ved."

Indtil videre er Peter Birch den eneste, der har meldt sig ind i kampen om at blive den nye biskop. Det vides endnu ikke, hvornår på året Kirkeministeriet udskriver bispevalget.

Èn dato er dog sikker, og det er den 31. januar 2021, hvor Lise-Lotte Rebel takker af og giver bispekåben videre til sin efterfølger.