Peter Birch: Omsorg for hinanden

Peter Birch er provst i Gentofte. Han er gift og bor i Hellerup med sin kone og søn på 18 år, der er gymnasieelev. Villabyerne har taget kontakt til ham for at spørge, hvordan han oplever effekten af corona-krisen og den ændrede hverdag for os alle.

"Da vi lige omkring nytår hørte de første meldinger om coronavirus i Kina, trak de fleste nok på skulderen. Få uger senere var vores tilværelse her i Danmark og i Europa vendt på hovedet," konstaterer Peter Birch, hvis gudstjenester og aktiviteter i kirkerne er aflyst til efter påske.

Og det får provsten til at tro, at vi nu for alvor vil begynde at forstå, hvor meget vores og andres liv og miljø hænger sammen på kloden.