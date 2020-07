Artiklen: Performancekunst og revy skal få børn til at stille nysgerrige spørgsmål

Performancekunst og revy skal få børn til at stille nysgerrige spørgsmål

Børn og unge fra ni år har hver dag i uge 30 og 31 mulighed for at lære om performancekunst og medvirke i revynumre.

I Cirkusteltet i Øregaardsparken kan alle interesserede nemlig møde op til workshop og revy. Det handler ikke om et flot resultat eller mestring af en bestemt teknik. Men om at stille gode og nysgerrige spørgsmål til verden og undersøge dem med egen krop, lyder det i pressemeddelelse fra arrangøren.

Det kan være hvor højt og længe man kan skrige? Har du lyst til at gå en tur med din ven i en hundesnor? Og kan man gemme sig i en sæk midt blandt folk?

Dagene slutter så klokken 16, når spørgsmålene besvares med et revynummer.

VIRAK-revyen hedder det, og er skabt af Live Art Danmark, som siden 2004 har arbejdet med performancekunst ud fra tanken om, at børn, kunstnere og forskere tit deler et frisk og ukonventionelt blik på verden. Det blik kan bruges til at finde nye løsninger på spørgsmål og problemer.