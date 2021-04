Gentofte Volleys Tomás Goldsmith var flyvende i den første DM-finalekamp. Her smasher han forbi Marienlysts blokade og vinder et af sine mange angreb i kampen.

Artiklen: Perfekt start på DM-finaleserien for Gentofte Volleys herrer

Det blev en klar 3-0 sejr på hjemmebane over Marienlyst Odense

Odenseanerne har kæmpet sig vej til årets DM-finaler. Holdet står fuldt fortjent i finalerne, da det lige nu er et af Danmarks to bedste hold. Gentofte har til gengæld ikke tabt en eneste kamp på vejen frem til finaleserien.

Marienlyst lagde ud med et stort servepres. Det holdt holdet inde i kampen i første del af første sæt. Samtidig var der godt tryk på udeholdets angreb. Mads Møllgaard vandt en spektakulær back spike og bragte Gentofte foran 14-12. Det var første gang i kampen, at Gentofte fik et topoint-forspring. Anders Hartmann lagde afstand med en stærk serveserie fra 15-13 til 18-13. Gentofte øgede støt føringen.