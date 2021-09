Kildeskovshallens søjler er i så stor forfald, at de er i fare for at kollapse. Renovering for 2 mio. kr. skal forhindre dette. Arkivfoto

Penge på vej til skrantende sportshaller: Bærende søjler i fare for kollaps

De 18 bærende søjler ved Kildeskovshallens overdækkede indgangsparti er i så dårlig stand, at der i værste fald er fare for kollaps. Det er stålet i søjlerne, der er så gennemtæret, at det forringer bæreevnen.

Der er nu opsat midlertidige understøtter under overdækningen, men renoveringen bør gennemføres så hurtigst som muligt. Derfor besluttede en enig kommunalbestyrelse mandag aften at godkende renovering af søjlerne for 2 millioner kr.

Affugtningsanlægget i Ishal 1 er uventet gået i stykket og kan ikke repareres. Anlægget sikrer, at der er et godt indeklima i hallen, og uden det vil der opstå alt for høj luftfugtighed og danne dug på alle overflader. Før et nyt affugtningsanlæg er på plads, kan hallen ikke anvendes. Kommunalbestyrelsen godkendte køb af et nyt anlæg til 610.000 kr. der kan etableres i september måned.

Gentofte Hallen er delvist nedgravet, hvilket øger risikoen for, at hallen kan blive oversvømmet. Der er derfor etableret en række grundvandspumper, der sørger for, at dette ikke sker. Men ved en strømafbrydelse på to døgn vil der være risiko for, at hallen oversvømmes.

Der har tidligere væres strømafbrydelser i Gentofte Hallen med oversvømmelse af kunstgræsbanen ved siden af hallen til følge. Ved en ny strømafbrydelsen er der stor risiko for, at ikke kun kunstgræsbanen oversvømmes, men også Gentofte Hallen. I lyset af at der kommer flere og flere kraftige regnskyl, bør der ske en sikring af det fortsatte drift af pumperne. Derfor godkendte kommunalbestyrelsen eta­blering af en nødgenerator til 400.000 kr. til at drive grundvandspumperne, hvis strømmen går.