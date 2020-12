Se billedserie Sophie Aller har svært ved at se, at den opsatte pavillon generede fremkommeligheden på fortovet.

Pavilloner skulle holde julekunderne tørre og glade på Gentoftegade

Corona kræver, at man tænker ud af boksen, men Gentofte Kommune mente alligevel, at tre forretningsdrivende på Gentoftegade blev lidt for kreative

Villabyerne - 17. december 2020 kl. 17:56

På Gentoftegade prøver Sophie Aller, der er indehaver af Under Bogen, at holde julehumøret højt. For i disse coronatider er der masser af benspænd for de forretningsdrivende.

I den lille boghandel er der opsat en spritdispenser ved døren, der må max være otte kunder ad gangen i forretningen, og de skal vel at mærke bære maske og være jævnt fordelt.

Så for at undgå, at hendes kunder stod ude i regnen og mistede købelysten, valgte Sophie Aller at få opstillet en pavillon foran forretningen, så de kunne stå i tørvejr, mens de ventede på, at det blev deres tur.

Og det fik hun rigtig mange positive tilbagemeldinger på.

"Det er rart for kunderne, at de kan stå i tørvejr, og det er rart for mig, der handler med papirvarer, at de ikke kommer drivvåde ind i min forretning," siger Sophie Aller.

Også ostehandleren og bageren var med på pavillon-løsningen. For noget måtte der gøres for holde lidt liv i Gentoftegade.

Ifølge Sophie Aller tog kunderne virkelig godt imod initiativet, og flere sagde til hende, at det da var skønt, at kommunen støttede op omkring handelslivet på den måde.

Men der måtte Sophie Aller lige præcisere og understrege, at det altså var de handelsdrivende selv, der havde taget initiativ til pavillonløsningen.

Faktisk synes Gentofte Kommune slet ikke, at det var en god ide.

Efter en uge med pavillonen fik Sophie Aller nemlig et strakspåbud om at pille den ned igen.

For selv om park- og vejchef Henning Uldal havde masser af sympati for den svære situation, forretningerne var i, så var initiativet altså i strid med lovgivningen.

I sit svar til Sophie Aller skriver han, at initiativet er i strid med vejloven, da pavillonerne udgør en hindring for fremkommeligheden, og desuden kan deres funktion blive et problem i forhold til at overholde afstandskravet.

En forklaring, som Sophie Aller synes er meget firkantet.

Hun forstår ikke, hvorfor man ikke undtagelsesvis kan bøje reglerne en smule, da det jo kun var tiltænkt som en midlertidig løsning her i julemåneden.

"Jeg prøver jo bare at sikre min butiks overlevelse, og så bliver det opfattet som om, at jeg prøver at arrangere en festival. Det er jo slet ikke tilfældet," siger hun.

Udsigt til dagbøder Men med trusler om dagbøder, hvis ikke pavillonerne kom ned, valgte hun og de andre forretninger at få pillet dem ned igen.

Hun har sådan set fuld forståelse for, at der er regler og love, og at de er til for at blive overholdt, men ekstraordinære tider kalder på ekstraordinære løsninger, så hun savner lidt fleksibilitet.

Og måske bare lidt kommunal støtte og opbakning i en svær tid

"Det her den absolut vigtigste tid på året. Julehandlen er på sit højeste, og regnen er også godt på vej, så jeg er meget frustreret," siger Sophie Aller.