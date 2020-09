Tricktyv stjæler mobiltelefoner Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Pas på mobilen: Tricktyv stjæler mobiltelefoner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på mobilen: Tricktyv stjæler mobiltelefoner

De seneste uger har der været en række tilfælde af tricktyverier, hvor borgere på cafeer og restauranter får stjålet deres mobiltelefon

Villabyerne - 08. september 2020 kl. 11:50 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremgangsmåden er typisk den samme. Tyven henvender sig under påskud af, at han skal finde vej eller eller på anden måde har brug for hjælp. Derefter lægger han en avis, eller et kort på bordet, hvorefter han forsvinder med offerets mobiltelefon.

Mandag klokken 13.32 anmeldte en 22-årig kvinde fra København, at hun klokken 13.20 havde fået stjålet sin iPhone X i indkøbscenteret Waterfront. Den 22-årige havde siddet ved et bord, da en fremmed mand havde henvendt sig og spurgt om penge til en burger, imens han havde lagt et blåt menukort over bordet. Manden havde derefter skyndt sig væk, og kort efter kunne den 22-årige konstatere, at hendes telefon nu var væk.

Manden beskrives som: mand, østeuropæisk af udseende, 170-175 cm, almindelig af bygning, med sort kort hår. Gik med et blåt menukort. Var iført grå langærmet trøje, mørke bukser og sorte Nike-sko.

Strandvejen Torsdag i sidste uge var en 17-årig kvinde udsat for noget tilsvarende på Strandvejen i Hellerup. Kvinden blev kontaktet af en mand, der stillede hende et spørgsmål på et sprog, som hun ikke forstod og viste hende noget fra DSB. Da manden var gået igen, opdagede kvinden, at hendes mobiltelefon, som havde ligget ved siden af hende på en bænk, var stjålet.

Manden beskrives som mellemøstlig af udseende, 30-32 år, 170 cm høj, spinkel af bygning, brun i huden med kort sort hår. Han var iført mørkerød trøje, blå bukser og blå ansigtsmaske.

Phillip Heymans Allé Onsdag mellem klokken 13.00 og 13.10 sad en 21-årig kvinde fra Hellerup og spiste på Pizza Project på Phillip Heymans Allé da en mand henvendte sig til hende og lagde en Netto-reklame på bordet. Efter manden var gået igen, opdagede den 21-årige, at hendes mobiltelefon var forsvundet fra bordet.

Manden beskrives som østeuropæisk af udseende, 35-45 år, 170 cm høj og almindelig af bygning. Han var brun i huden og havde tyndt, kort, sort hår, var iført t-shirt, cowboybukser og mundbind og talte udenlandsk.