Partier er enige om forsøgsordning for kommunale tryghedsvagter

Julen kom tidligt i år for Hans Toft (K) og hans ønske om et kommunalt vægterkorps. I en netop vedtaget økonomiaftale for politiet og anklagemyndigheden blev der åbnet op for en forsøgsordning med tryghedsvagter

Villabyerne - 23. december 2020 kl. 17:00 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

For halvandet år siden gik borgmester Hans Toft (K) med opbakning fra flertallet i kommunalbestyrelsen i medierne og udtrykte ønsket om at lave et kommunalt vægterkorps, som rykkede ud ved indbrud.

Gentofte var og er stadig blandt de hårdest plagede kommuner med indbrud.

Som et supplement til politiets knappe ressourcer skulle borgere kunne hidkalde kommunens vægterkorps til at komme og stresse indbrudstyve med droner, schæferhunde, blå blink og megafoner, samt fotografere tyvenes køretøjer, forklarede Hans Toft dengang til Villabyerne og andre medier.

Farligt med desperate tyve Ikke alle dengang støttede forslaget. Formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, udtrykte bekymring for farlige situationer mellem vagtværnet og desperate indbrudstyve.

Men i den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, som regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige i sidste uge blev enige om, bliver der nu rakt en hånd ud til de indbrudsplagede borgere.

I aftalen er der skrevet en politigaranti ind, der skal sikre, at politiet kommer inden for 24 timer, efter borgere har haft indbrud. Og så er parterne blevet enige om en forsøgsordning for kommunale tryghedsvagter.

Kommer borgerne til gode Jeppe Bruus (S), retsordfører for Socialdemokratiet, sad med ved bordet.

"Det er blevet en god aftale, som jeg er stolt over. Den bygger oven på det politi, som vi har i forvejen, hvilket betyder flere betjente, en styrket kamp mod blandt andet it-kriminalitet og hvidvask, og en politigaranti ved indbrud, der kommer borgerne her i Gentofte til gode, som især er hårdt ramt af indbrud," siger han.

Forinden forhandlingerne var han forbi både sin partifælle Søren Heisel (S) og Hans Toft (K) for at snakke løsninger og modeller for kommunale vagter. Deres forslag blev ifølge Jeppe Bruus taget positivt imod under forhandlingerne og endte ud i forsøgsordningen, der bliver konkretiseret i løbet af første halvdel af 2021.

Sikre godkendte vagter Ifølge aftalen får kommuner bedre mulighed for med ordningen at anvende vagter, vægtere og eventuelt ny teknologi. Den konkrete model for ordningen skal tage højde for eventuelle retssikkerhedsmæssige problemstillinger, og at kommunen anvender godkendte vagt- og sikkerhedsfirmaer eller godkendte kommunalt ansatte vagter.

Fakta Politiet og anklagemyndigheden får i 2021 ca. 657 mio. kr., der stiger til ca. 1.016 mio. kr. i 2023. Med aftalen sker en styrkelse af politiet og anklagemyndigheden på følgende områder:

Der gennemføres en nærhedsreform af politiet, der styrker politiets tilstedeværelse i hele Danmark gennem flere beredskabspatruljer, 20 nye nærpolitienheder, 110 ekstra lokalbetjente og mere frihed til lokale løsninger.

Der indføres en politigaranti på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse. Det drejer sig om indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler.

Politiets og anklagemyndighedens arbejde med og hjælp til ofre for vold i nære relationer og voldtægt styrkes gennem bl.a. øget efter- og videreuddannelse, oprettelse af specialiserede teams i politikredsene og mulighed for videoafhøring i voldtægtssager.

Politistyrken udvider med i alt 450 ekstra politibetjente fra 2021 til 2023, og der oprettes en ny politiuddannelse til civile efterforskere.

Etablering af en ny national efterforskningsenhed og en ny særlig statsadvokat. Der vil desuden blive etableret et nationalt rejsehold, som skal styrke politiets drabsefterforskning. Herudover iværksættes en styrket indsats mod hvidvask og terrorfinansiering samt et pilotprojekt om øget indsats mod socialt bedrageri.

Indsatsen mod digital kriminalitet styrkes ved bl.a. at etablere en ny digital politipatrulje og et bedre værn mod it-relateret kriminalitet, ligesom der indføres nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet.

Flere hænder til straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden med henblik på at mindske sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider.

Kilde: Justitsministeriet "Alle kommuner kan være med i ordningen, men Gentofte Kommune er nok dem, som er længst fremme i processen," siger Jeppe Bruus (S).