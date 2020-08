Naturen og det at gå har en god indflydelse på den gode samtale. Arkivfoto: Signe Haahr Petersen

Parterapi i det grønne: Kunsten er at lære at lytte til hinanden igen

Man taler så godt sammen, når man går i naturen. Det er grundstenen i et nyt FOF-tilbud, der skal hjælpe par i kommunikationskrise

Villabyerne - 24. august 2020

Når kommunikationen kuldsejler i parforholdet, så kan det være svært at få samtalen tilbage på et godt spor. For nogen kan det tilmed være en uoverstigelig barriere at skulle søge hjælp hos en parterapeut. Det var på den baggrund, at kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Ulrik Borch (K) sidste år tog initiativ til pilotprojektet 'Par i bevægelse i naturen' sammen med ægteparret Poula Helth og Hans Jørn Filges.

Et forsøg på at hjælpe skilsmissetruede par til at genoptage samtalen og ikke mindst lære at lytte til hinanden. Pilotprojektet bød på grundig vejledning og klare spilleregler og viste sig at være en succes.

Gentofte Kommunes "parvandringer" var med til at puste nyt liv i en række parforhold.

Nu har ægteparret Poula Helth og Hans Jørn Filges indledt et samarbejde med FOF Nordsjælland, der til september udbyder et kursusforløb.

Har været der selv Konceptet bygger på ægteparrets egne erfaringer. For de har så at sige taget deres egen medicin.

For 15 år siden var de på vej til at gå fra hinanden. Men de besluttede sig for lige at give forholdet en ekstra chance. De fandt ud af, at de var holdt op med at lytte til hinanden. Og det havde undermineret den gensidige respekt. Så de udviklede et sæt spilleregler, hvor de skiftedes til at lytte - helt uden afbrydelser. Det virkede. De genvandt glæden ved hinanden. Og ægteparret, der begge er succesfulde samtaleeksperter, besluttede, at når det virkede for dem, så kunne andre også have glæde af det. Det har resulteret i flere bøger.

Poula Helth understreger, at der ikke er tale om mirakelkur.

"En skilsmisse kan være det rigtige valg. Men det er et valg, der har en pris. Måske er der børn involveret. Eller en bolig, der skal fraflyttes. Under alle omstændigheder er et brud aldrig let. Derfor kan det være værd at spørge sig selv, om der stadig er et håb om at kunne genskabe noget af den gnist og tiltrækning, der i sin tid var grund til, at man fandt sammen. Eller om man kan få metoder til at tale sammen, selvom man er skilt."

Alle relationer Hans Jørn Filges fremhæver, at selvom deres kurser især har været brugt af ægtepar, så kan de anvendes i alle nære relationer.

"Vores metode kan bruges af alle, der har brug for at bygge bro over en menneskelig kløft. Det kan måske være en mor og en datter, der er kommet på kant med hinanden. Eller et søskendepar, der ikke længere ses. Det vigtigste er, at man møder op med et åbent sind og et ønske om at ændre relationen til noget bedre. Alle er velkomne," siger han.

Kursusforløbet består af en blanding af webinarer og samtalevandringer i Dyrehaven. På den måde passer det rigtig godt ind i en corona-tid. Se mere på www.fof-nordsjaelland.dk