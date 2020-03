Flere bilister på A. N. Hansens vej i Hellerup respekterer ikke vejarbejds-skiltene, når de parkerer. Foto: Gry Brøndum

Parkeringer kan forsinke Hellerups regnvandssystem

Trods parkering forbudt-skilte vælger en del beboere at parkere på A. N. Hansens Allé, mens Novafos' entreprenører anlægger regnvandsledninger

Villabyerne - 11. marts 2020 kl. 10:39 Af Gry Brøndum

"Nu går vi i gang med at anlægge nye regnvandsledninger," skrev Novafos til beboerne på A. N. Hansens Allé sidste år. Af invitationen til vejmødet inden anlægsarbejdet, fremgik det, at man planlagde at arbejde fra juli og frem til oktober 2019. Foreløbig er vejen fortsat gravet op og fyldt med store huller, vejskilte, afspærringer, vældige gravemaskiner... Og som oftest også parkerede biler, hvor der ellers er signaleret, at man ikke må parkere.

Anlæg på anlæg Inden klima-tilpasningsarbejdet har naboerne på vejen oplevet graverier til fjernvarme og fibernet, så tålmodigheden med de mange store maskiner er tynd hos flere af de naboer, Villabyerne taler med, som dog ikke ønsker at medvirke i artiklen.

Ifølge projektleder Martin Andersen fra Novafos, er der dog ikke nogen uforudsete forsinkelser på gravearbejdet i dette område endnu, idet "vi har indarbejdet en vis elastik i udførelsen af projekter under jorden, som ofte kan udfordres".

Men hvis I skriver, at I er færdige i oktober 2019, og I stadig graver, hvad skal borgerne så forholde sig til?

"Opstarten af arbejderne på A. N. Hansens Allé blev hurtigt forsinket, da entreprenøren blev ramt af udfordringer med at mobilisere en boremaskine, der skulle grave sig frem under jorden fra krydset af Strandvejen og A. N. Hansens Allé," lyder svaret fra Martin Andersen fra Novafos:

"Så for at holde den samlede tidsplan blev arbejder på Holck Winterfeldts Allé og Jacobsens Allé fremrykket, idet entreprenøren ikke var nødsaget til at vente på en boremaskine på disse veje."

Grundvand og kampesten I Hellerup har man også lavet en tidsplan, der tager højde for, at grundvandet ligger højt i området," forklarer projektledere: Og så kommer de helt uforudsete forhindringer:

"Entreprenørerne fandt for eksempel en stor kampesten under Strandvejen, som var i vejen for anlægsarbejdet. Men de her risici, regner vi altså ind i tidsplanen."

Det har hele tiden været planen, at projektet i det nordøstlige arbejdsområde af Hellerup, hvor A. N. Hansens vej ligger kan strække sig frem til sommeren 2021, oplyser Martin Andersen fra Novafos:

"Vi holder os i bund og grund inden for tidsplanen," udtaler han, men medgiver samtidig, at der kan være udfordringer med de parkerede biler i gaden, når beboerne ikke overholder skiltningen i området, hvor der grundet husenes størrelser ellers generelt er god plads på vejen til at parkere.

Ingen politianmeldelser "Borgerne har fået en seddel, hvor der står, at de skal overholde de parkeringsforbud, der er sat op, for det har tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, hvis man ikke overholder skiltningen," siger Martin Andersen, der dog ikke har kendskab til, at entreprenøren endnu har måttet bugsere biler væk via politiet, for at få plads til arbejdet.

Men derfor kan naboerne godt have ret i deres spekulation over, om skatteborgerne vil blive belastet, når parkeringsforbud ved anlægsarbejdet ikke overholdes, medgiver Martin Andersen:

Økonomisk slagsmål "Vi kan selvfølgelig efterfølgende få et økonomisk slagsmål med vores entreprenør, hvis parkeringer har forsinket og kompliceret arbejdet unødigt," siger Novafos projektleder Martin Andersen til Villabyerne

Har I ret til jf. jeres aftale med kommunen at fjerne private køretøjer i forbindelse med arbejdet, hvis det bliver forsinket af, at nogen holder i vejen?

"Novafos er ikke en myndighed, så vi kan ikke fjerne ulovligt parkerede biler. Til gengæld har vi et samarbejde med kommunen og politiet, som om nødvendigt kan hjælpe os," lyder svaret fra projektleder Martin Andersen, der samtidig opfordrer naboerne til at respektere skiltningen, så Novafos kan sikre kvarteret mod fremtidige oversvømmelser - og badevandet i Øresund fra nye kloakudslip, når sommerregnen sætter ind.