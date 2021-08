Se billedserie Michael Mørkøv vender tilbage til det gadeløb, der står hans hjerte nær. Foto: Heine J. Meldgaard Foto: Heine J Melgaard

Parade af stjerner kan opleves til gadeløb

På mandag bliver flagene hejst på Jægersborg Allé, når der atter køres Tour de Charlottenlund. Michael Mørkøv, der netop har vundet OL-guld i parløb, vender tilbage til gadeløbet, der har en særlig plads hos ham

13. august 2021 Af Jesper Bjørn Larsen

Lige som så meget andet godt måtte Tour de Charlottenlund sidste år aflyses på grund af coronakrisen. Men i år skal der atter køres gadeløb, og arrangørerne - Ordrup Cycle Club og Alléforeningen - kan lokke med lidt af en stjerneparade til løbet, der første gang rullede over asfalten i 1989.

Den tidligere verdensmester Mads Pedersen og Niklas Eg fra Trek-Segafredo, Michael Mørkøv fra Deceuninck-QuickStep, Casper Pedersen fra Team DSM, Andreas Stokbro fra Team Qhubeka NextHash, Frederik Wandahl fra Bora-Hansgrohe og Sebastian Fini fra Restaurant Suri-Carl-Ras har alle bekræftet, at de stiller til start i eliteløbet, og sammen med den hjemlige danske elite bliver det et brag af et felt, som afslutter cykelfesten i Charlottenlund.

Arrangørerne forventer, at der stiller cirka 75 ryttere op til eliteløbet, så der er virkelig lagt i kakkelovnen til et spændende gadeløb, hvor rytterne i lyntempo kører en rundstrækning på 1,8 km 30 gange, inden det hele rundes af på Jægersborg Allé - måske i en massespurt, måske med et udbrud, der kører alene hjem.

Holder af gadeløbet Som sædvanlig er Tour de Charlottenlund en tretrinsraket, hvor arrangørerne indleder med det åbne cykelløb for børn (kl. 16.30), dernæst køres det velgørende La Flamme Rouge-cykelløb (kl. 18), og til sidst køres altså eliteløbet (kl. 19.10), hvor den hjemlige elite bliver udfordret af de internationale stjerner.

En af de største stjerner, Michael Mørkøv, kommer nærmest bogstavelig talt med en OL-guldmedalje om halsen, for sammen med Lasse Norman kørte han forleden OL-guldet hjem i et perfekt disponeret parløb. At Michael Mørkøv faktisk har et helt særligt forhold til Tour de Charlottenlund, fortalte han til Villabyerne inden det seneste løb i 2019:

"Det har altid været et løb, der har betydet meget for mig. Jeg har været med rigtig mange gange. Det startede vel, da jeg var omkring 17 år. Efter at have tigget John Zangenberg (daværende formand for Ordrup Cykle Club, red. ) om at få lov til at køre med, var vi nogle juniorryttere fra Lyngby Cycle Club, der prøvede kræfter med eliten. Det var stort. Som drengerytter kørte jeg meget på Ordrupbanen, så jeg er altid kommet meget i området. Som cykelrytter i udlandet er det begrænset, hvor mange chancer, man har for at vise sig frem for de danske fans, så alene af den grund er det også fedt at køre Tour de Charlottenlund," sagde han dengang.

Og han lagde ikke skjul på, at han på ingen måde stiller op for bare at vinke til fansene:

"Der bliver kørt rigtig stærkt i Tour de Charlottenlund. Der er mange amatørryttere, der gerne vil vise, hvad de kan over for eliterytterne, så det er ikke bare et hyggeløb, hvor man kan sidde og trille," lød det fra Michael Mørkøv, der faktisk vandt Tour de Charlottenlund i 2011 og som i 2019 blev nummer to efter Frederik Rodenberg Madsen.

Største felt nogensinde Feltet bliver endnu større til La Flamme Rouge-løbet, hvor der pt. er over 100 tilmeldte ryttere. La Flamme Rouge er et samarbejde mellem Ordrup Cykle Club og den tidligere toprytter og nuværende sportsdirektør Brian Holm. Formålet med La Flamme Rouge er at samle penge ind til kræftramte og deres pårørende.

"Ovenpå et års ufrivillig pause grundet corona har opbakningen til både elite- og La Flamme Rouge-løbet heldigvis været meget stor, og det er med stolthed, at vi kan præsentere det samlet set største og flotteste felt, som nogensinde har kørt på Jægersborg Allé. I La Flamme Rouge-løbet kan publikum forvente gensyn med flere kendinge, og Brian Holm er selvfølgelig selv på cyklen. Vi forventer også, at Matti Breschel, Kim Marcussen og Bo Hamburger stiller op for den gode sag sammen med alle de øvrige trofaste støtter, hvoraf en stor del er fra lokalområdet," lyder det fra Torben Skov, Ordrup Cycle Clubs sponsor­ansvarlige og medarrangør af Tour de Charlottenlund.

Det hele kommenteres af Peter Piil, som får selskab af komikeren Sebastian Dorset.

Hvis der er børn og unge fra Gentofte, der på dagen har lyst til at prøve kræfter med ruten, så er de meget velkomne til det gratis gadeløb kl. 16.30. Man møder bare op inden løbet og bliver indskrevet. Det foregår på P-pladsen bag Meny på Jægersborg Allé 44. En cykelhjelm er påkrævet, men man behøver hverken en dyr racercykel eller smart cykeltøj for at køre med.

I forbindelse med Tour de Charlottenlund vil Jægersborg Allé og adskillige af sidevejene være spærret af mandag.