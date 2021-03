Jens Bergstrøm må betegnes som noget af et naturtalent. Først for godt et års tid siden begyndte han at spille dart i Gentofte Dart Klub, og nu er han udtaget til Paradart-landsholdets bruttotrup. Foto: Gentofte Dart Klub

Paradart rammer plet i Gentofte Dart Klub

Initiativerne synes at stå i kø hos den lokale dartklub, der nu også tilbyder kørestolsbrugere adgang. Jens Bergstrøm er så god, at han for nylig er udtaget til landsholdet i Paradart

Villabyerne - 01. marts 2021 kl. 19:16 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Det var egentlig et tilfælde, at Jens Bergstrøm, der til daglig bor i Rødovre, stiftede bekendtskab med Gentofte Dart Klub. Men siden han for et års tid siden begyndte at spille i klubben, kunne han ikke tænke sig et bedre sted at spille.

Læs også: Dartklubben i Gentofte har vokseværk

"Jeg kan jo kun sige, at opbakningen fra klubben og fra alle medlemmernes side har været helt utrolig fra dag ét," indleder 52-årige Jens Bergstrøm, der ikke er klubmedlem som de fleste.

For nogle år siden blev Jens nemlig delvis kørestolsbruger og skulle - for at holde sig fysisk i gang - finde en hobby/idrætsgren, der samtidig kunne gøres fra en kørestol. Han blev i den forbindelse præsenteret for Paradart, og han begyndte herefter at lede efter en klub i sit nærområde.

Først i januar 2020 kom han i kontakt med Gentofte Dart Klub, der ikke var sene til at byde Jens Bergstrøm velkommen. Klubben sørgede også hurtigt for passende rammer til ham og til andre dartspillere med et fysisk handicap.

I oktober 2020 kunne klubben lægge lokaler til det første Paradart-stævne i Gentofte. Indstillingen hertil har været formidabel, mener Jens Bergstrøm:

"Lige fra at byde mig velkommen som nyt medlem samt til, at klubbens frivillige bød ind med deres tid, både til at bygge kørestolsrampe og være vært for klubbens første Paradart-stævne, er fantastisk. Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg er medlem i Danmarks bedste dartklub," fortsætter han.

Det omtalte Paradart-stævne blev afholdt den 24.-25. oktober 2020, og endnu en milepæl har det givet været for klubben, at de igen kunne realisere et nyt initiativ og tilbyde plads til nye spillere i klubben.

Landsholdet kalder på Jens At hård og konsekvent træning kan bære en langt, har Jens Bergstrøm vist. Han er 'på dartskiven' et par timer om dagen. I begyndelsen af 2021 høstede han anerkendelse for sin daglige træning, for her blev han udtaget til bruttotruppen til landsholdet i Paradart.

Den endelige udtagelse er ikke sket endnu - også det er udsat på grund af corona. Men selv har han store forhåbninger om en endelig udtagelse, da han ligger godt på den samlede rangliste. Og selv om klubben, som mange andre idrætsklubber, for tiden er lukket ned, så stopper det ikke hans ihærdige træning.

"Jeg træner hjemmefra for tiden, men som mange andre håber jeg på en genåbning. Vi skulle have afholdt VM i Skotland i april/maj måned, men det er indtil videre skudt til september måned.

Til den tid har Jens Bergstrøm deltaget i en del ranglisteturneringer hjemme fra stuen, hvor han via online-dart dyster mod andre spillere fra hele verden. Det sker indtil genåbningen igen tillader dart i klub- og turneringsregi.

"Turneringerne bliver streamet, og det er jo godt, vi fortsat kan spille, men selvfølgelig savner jeg at spille 'rigtigt'," slutter Jens Bergstrøm, der følgelig også savner klublivet i Gentofte.

Og til at komme rundt i landet og i Europa og spille store turneringer.

Fakta om Paradart Paradart spilles for Jens' vedkommende siddende. Som siddende Paradart-spiller spiller man på en dartskive, der er placeret 36 cm lavere end hos de stående spillere. Men ellers spilles der fuldkommen som i almindelige dartregler.

VM i Paradart afholdes som både hold- og singleturnering, og landstræneren skal fra den nuværende bruttotrup på seks stående og fem siddende spillere udvælge de henholdsvis tre stående og tre siddende spillere, der skal repræsentere Danmark i holdkonkurrencen,

VM i Paradart skal efter planen afvikles dagene 9.-13. september i Skotland.