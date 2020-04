Pakeza Yaqoob er rengøringsassistent for de ældre på Rygårdscentret i Gentofte Kommune og dermed i frontlinjen af forsvaret mod coronatruslen. Foto: Gry Brøndum

Pakeza Yaqoob kan redde liv på jobbet - med vand og sæbe og sprit

Der er ingen coronasmitte på Rygårdscentret i Gentofte. Her arbejder 44-årige Pakeza Yaqoob som rengøringsassistent hos de ældre og er dermed en del af det mere usynlige forsvar mod Covid-19, der spreder sig verden over

Villabyerne - 03. april 2020 kl. 19:30 Af Gry Brøndum

Pakeza Yaqoob er fastansat rengøringsassistent og har gjort rent på Rygårdscentret siden 2015:

"Jeg arbejder, som jeg plejer. Men jeg skifter handsker oftere og vasker mere hænder og spritter af nu," fortæller hun: "Vores hænder er meget tørre."

Og Pakezas indsats har da heller aldrig været vigtigere: "Vi må ikke bringe bakterier og virus med fra borger til borger," siger hun: "Jeg er meget bevidst om, at corona er en trussel."

Elevatorknapper På Rygårdscentret, hvor man i forvejen - som på andre ældrecentre - er opmærksom på resistente bakterier, er kampen mod spredning af uønskede mikrober nu taget til.

"Vi gør nu ekstraordinært rent på alle fællesarealer hver weekend," fortæller Pakeza. Så får alt fra gelændere i trappeopgange til elevatorknapper og dørhåndtag det glatte lag med sæbe og sprit.

Samtidig opfordrer man personalet til ikke at gå så meget ud, oplyser daglig leder for tværgående funktioner i Rygårdscentret, Heidi Hümpel-Clemmensen.

Bliver hjemme Og det tager Pakeza Yaqoob, som er mor til fem børn, hvoraf de tre bor hjemme, ganske alvorligt:

"Jeg siger til mine børn: Jeg arbejder på plejehjem og med ældre, så de skal ikke tage smitte med hjem til mig," fortæller Pakeza, der giver børnene lov til at gå en tur på en time, hvis de har brug for det:

"Min dreng holder sig faktisk på tredje uge i træk derhjemme. Så længe vi er i huset, så er vi beskyttet, og så er borgerne på plejehjemmet beskyttet," siger hun:

"Min prioritet er, at borgerne skal have det godt."

Blå og lyserøde klude Den kærlighed kan de ældre godt mærke, fortæller Pakeza om dagligdagen, hvor hun kommer forbi de beskyttede boliger for at afkalke badet og rense alt fra stikkontakter til fjernbetjeninger og skabshåndtag og tage vasketøj med:

"Beboerne spørger i hvert fald efter mig, når jeg er på ferie eller har en fridag", siger hun muntert og beskriver, hvor vigtigt det er at skifte klude og handsker fra rum til rum:

"De blå klude er til stuen og de lyserøde til badeværelset. Jeg skifter også handsker, når jeg går fra et rum til et andet." Pakezas mor arbejdede med rengøring på hotel og havde strenge regler for god hygiejne, som Pakeza har taget med sig:

"Jeg starter dagen med at gøre rent efter mig i soveværelset. Jeg gør faktisk rent på toilettet og i køkkenet hos mig selv, inden jeg møder på arbejdet for at gøre rent," siger Pakeza i telefonen fra Rygårdscentret og ler.

At gøre rent efter sig med det samme er et godt råd, hvis man ikke vil byde bakterier og virus velkommen derhjemme.

Gør rent efter jer "Hold jeres ting rene," siger Pakeza: "Jeg gør køkkenlåger og håndtag rene, hver gang jeg laver mad," fortæller rengøringsassistenten, hvis fag og passion meget vel kan gå hen og blive en vigtig forårstrend:

"Hver gang, der er børstet tænder eller vasket hænder hos os, så gør vi rent bagefter. Man skal i det hele taget ikke efterlade toilettet beskidt til den næste," fortæller Pakeza, der også vasker både karme og vægge derhjemme udover den obligatoriske gulvvask.

Familierengøring Og netop i en tid, hvor vi er isolerede, kan vi alle få meget ud af at opruste på rengøringsfronten:

"Rengøring holder os aktive. Hvis børnene bare keder sig foran computeren, så lav en familierengøringsdag," foreslår Pakeza, der som mor til fem godt ved, hvordan sådan en ser ud:

"Vi sætter mål for hvad alle skal lave, og alle kan være med. Børnene får en god dag med familien og får brugt deres krop. Vi sætter musik til og åbner vinduerne, så der kommer sol ind. Det bliver en sjov dag," siger rengøringsassistenten og forener med sin idé et reelt forsvar mod smitten med Covid-19 med behovet for meningsfuld aktivitet i en karantænetid.

Pakezas rengøringsråd •Vask hænder som det første ved hjemkomst •Efterlad altid overtøj og tasker i entreen •Brug universalrengøring, vand, sæbe og sprit •Brug engangsklude til hvert formål og hvert rum •Gør ofte rent hvor du rører hver dag •Gør rent i køkkenet hver dag •Gør rent på toilet og bad hver gang det bliver brugt •Start dagen med at gøre rent •Lav en familierengøringsdag

