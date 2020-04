Ted Cederbaum er pædagogmedhjælper i Lanternen som er lukket, så nu går han tur med ældre på Jægersborghave

Pædagogmedhjælperen Ted går tur med plejehjemsbeboere

Ted Cederbaum er 24 år og har skiftet arbejdspladsen i børnehaven Lanternen ud med plejehjemmet Jægersborghave. Han er én ud af 45 hjemsendte skole- og dagtilbudsansatte, der nu hjælper til på kommunens plejeafdelinger

Villabyerne - 01. april 2020 kl. 11:30 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Da jeg fik fri, blev jeg spurgt, om jeg ville være med til nødpasningen i børnehaven,” fortæller Ted Cederbaum, der tirsdag er i gang med sin fjerde arbejdsdag med nogle af kommunes ældste borgere: ”Men så blev jeg ringet op af børnehavelederen, der spurgte, om jeg ville have lyst til at komme herned på Jægersborghave,” fortæller Ted, der ikke tøvede med at sige ”ja” til muligheden for en arbejdsom hverdag på plejehjemmet på Jægersborg Alle 150 tæt ved kasernen: ”Jeg hjælper lidt til med alt muligt,” fortæller Ted, der som 24-årig nyder at være sammen med de ældre og høre om deres arbejdsliv, fra før han selv blev født: ”Jeg går ture med de ældre, og går med dem på indkøb og passer på dem. Jeg er på arbejde fra ni til tre, så det er samme tidsrum, som de seks timer, jeg er ansat i børnehaven dagligt,” og selvom der er stor forskel på at skulle tackle tumlingerne i børnehaven Lanternen, så lægger Ted Cederbaum ikke skjul på, at han virkelig nyder sit nye midlertidige job: "Mine kolleger er simpelthen så søde og rare. De har alle en dyb passion for deres arbejde, og man kan mærke, at de virkelig elsker det. Jeg følte mig velkommen allerede inden, jeg trådte ind i bygningen, og jeg kan mærke, at bliver hårdt at skulle sige farvel en dag, når alting er på plads igen."

Savner besøg Men det er også en alvorlig tid, Ted Cederbaum er trådt ind på plejecenteret: ”Jeg kan godt mærke, at der er en lidt trykket stemning,” fortæller han om denne her tid, hvor corona-epidemien tager til verden over: ”De ældre må jo ikke få nogen besøgende, så man skal bryde isen lidt om morgenen for at få dem livet lidt op. Mange er vant til at have besøg på faste dage, og det betyder noget, når det mangler,” siger Ted Cederbaum, der dog ikke oplever, at de ældre på plejehjemmet er direkte ængstelige: ”De ser nyheder og følger med. De ved godt, hvad der sker, men det er ikke noget, vi taler så meget om,” siger han.

Ingen arbejder med hoste eller snue Du kommer ind udefra – hvad gør du for at være sikker på ikke at komme til at smitte de ældre med Covid-19? ”Når jeg kommer fra arbejde, så mødes jeg ikke med nogen. Jeg tager måske ud og køber ind, men ikke mere end det. Og hvis jeg har den mindste smule af symptomer, så melder jeg mig syg med det samme,” svarer Ted Cederbaum. På Rådhuset er socialdirektør Helene Rasmussen rigtig glad for Ted Cederbaum og hans kollegers indsats på plejeafdelingerne i Gentofte:”Bemandingssituationen ser på nuværende tidspunkt fornuftig ud, men vi oplever et højere sygefravær end normalt på dette tidspunkt af året,” udtaler hun til Villabyerne og tilføjer, at det også skyldes det forsigtighedsprincip, at medarbejdere melder sig syge ved det mindste tegn på forkølelse.

Afstand bekymrer På spørgsmålet om, hvorvidt hun oplever, at kommunes ældre er bange for at blive smittede, svarer Helene Rasmussen, at man lige nu oplever flere henvendelser end normalt fra bekymrede borgere og pårørende - især fra de kronisk syge og ældre og fra pårørende til beboere på plejehjem, der ikke kan besøge deres familiemedlemmer: ”Vi forstår godt, at det er svært, og vi har et stort fokus på vejledning og information,” siger socialdirektøren, der glæder sig over, at man under de nuværende forhold kan få assistance af de hjemsendte medarbejdere fra skoler og børnehaver i kommunen: ”Medarbejderne tager sig af sociale og praktiske opgaver. Det kan være anretning af mad og drikke, borddækning, gåture, sang, højtlæsning og afspritning," oplyser Helene Rasmussen til Villabyerne og tilføjer:

"Medarbejderne har fået sidemandsoplæring og har modtaget hygiejne kursus før start.” Omkring 100 af Gentofte Kommunes ældre har desuden afmeldt deres hjemmehjælp eller rengøring i disse tider, dog uden at kommunen har et reelt overblik over, hvad årsagen til afmeldingerne skyldes, men et skøn kunne være nervøsitet for at få Covid-19 inden for dørene.