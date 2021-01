Se billedserie De krammer, holder om og trøster. For pædagoger er det ikke en mulighed at holde afstand til børnene, og sammen med øgede krav, uklare retningslinjer og fortsat mange børn i institutionen gør det arbejdsdagen utryg for pædagog og tillidsrepræsentant Mone la Cour, der her ses med 14 børn. Privatfoto

Pædagog i opråb - er bange for at gå på arbejde under corona

Tillidsrepræsentant Mone la Cour fortæller om at være utryg og bange for at gå på arbejde som pædagog midt i en coronapandemi. Hun savner klare retningslinjer og anerkendelse

Mens det meste af landet er lukket ned og hjemsendt, så er nogle arbejdsgrupper tvunget til fortsat at møde op og gå på arbejde.

Det gælder for eksempel pædagogerne. Mone la Cour er tillidsrepræsentant og pædagog i Børnehuset Skovshoved, og det er med en vis frygt, hun og hendes kolleger hver dag går på arbejde, fortæller hun.

"Vi har det rigtig skidt. Vi er utrygge og rigtig bange for at blive smittet med corona. Vores hverdag indebærer omsorg, trøst og nærhed. Vi holder ikke afstand til børnene, men skal helst holde afstand. Det er umuligt i vores job," siger hun.

Hvor hverdagen for både de store og mindre børn for tiden står på online hjemmeundervisning, så bliver mange af de mindste fortsat afleveret i institutionerne.

Regeringen opfordrede i forrige uge forældre til at holde børnene hjemme, hvis det er muligt, og Gentofte Kommune videregav opfordringen. Mandag i sidste uge var 3 ud af 4 børn til stede i vuggestue eller børnehave, oplyser kommunen, og det var cirka 10 procent mindre end før opfordringen. Tallet kan variere fra dagtilbud til dagtilbud.

Mone la Cour har ikke mærket nogen væsentlig ændring.

"Enkelte familier har valgt at holde deres børn hjemme, men vi har stadig næsten fuld børnebelægning. Anbefalingerne fra Mette Frederiksen er ikke gået tydeligt igennem i vores institution," siger hun.

Mone la Cour, pædagog i Børnehuset Skovshoved og tillidsrepræsentant I denne uge havde Mone la Cour mandag 16 ud af 17 børn på den stue, hvor hun og en kollega er. Med forskudte mødetider giver det store problemer med at holde børnene i mindre grupper i ydertimerne.

Og hun og kollegerne har mere end svært ved at overholde de coronarestriktioner, der ellers skal gøre dagene mere trygge for både børn og personale.

"Vi kan ikke opfylde alle de krav, der stilles. Det har vi simpelthen ikke personale nok til. Vi så gerne, at vi havde åbent fra klokken 8 til 15 hver dag, for så ville alle personaleressourcer være tilgængelige. Det ville give mere mening for os. Som det er nu, er børnene blandet på kryds og tværs tidlig morgen og sen eftermiddag og ikke i små grupper, som restriktionerne siger. Det er simpelthen ikke muligt," siger hun.

Ydertimer giver problemer Netop den problemstilling er generel for daginstitutioner i Gentofte Kommune, mener Katja Christensen, der er forhandlingsleder i kommunen for BUPL.

Mone la Cour, pædagog i Børnehuset Skovshoved og tillidsrepræsentant I sidste uge holdt hun møde med mange af de lokale tillidsrepræsentanter, og her rapporterede adskillige af dem, at de blev nødt til at blande børn og personale i ydertimerne

Det har nu fået BUPL til at gå til Gentofte Kommune med et ønske om at få indført kortere åbningstider i den nuværende situation.

"Hvis man vil lave små grupper og ikke blande børnene, så må man kigge på den samlede åbningstid. Hvis man lukker en time tidligere, så vil der være flere medarbejdere at fordele ud på dagen," siger Katja Christensen, der samtidig udtrykker forståelse for, at flere forældre ikke af sig selv holder børnene hjemme.

"Vi er klar over, det ikke er en nedlukning, og jeg er sikker på, at de forældre der kan, de allerede gør det," siger hun.

Børn bliver ikke testet Oven i udfordringerne med at overholde de restriktioner, der skal minimere risikoen for et coronaudbrud, oplever Mone la Cour også, at børn, der er nære kontakter til en smittet, meget hurtigt er tilbage i institutionen.

"Vi oplever, at børnene ikke bliver testet, hvis de har coronasymptomer. De skal blot blive hjemme til de er symptomfri i 48 timer. Det er utrygt - især når vi ved, at forældre eller andre af deres familiemedlemmer har testet positive," siger hun.

Børn kan også være raske smittebærere, fremhæver hun.

Mange af de smitteforebyggende tiltag har Mone la Cour og kollegerne desuden svært ved at nå at efterkomme, forklarer hun. Tid til rengøring af legetøj og ekstra afspritning skal findes, mens de er sammen med børnene, og forventningen til, at børnene er mest muligt udendørs har ikke altid hold i virkeligheden, når det danske januarvejr sætter ind.

"Vi skal så vidt muligt være mest ude, men det kræver jo, at institutionens udendørs­arealer har steder, man kan gå i læ og tørvejr, og at der er lys på legepladserne, så personalet ikke skal gå med pandelamper eller bringe julekædebelysning. Det kræver, at forældrene giver børnene dobbelt udendørstøj og sko med og at vi har tørreskabe. Vi snakker ofte om, at vi godt gad se en flok forældre, nogle politikere, en ledelsesgruppe, der var ude i det her vejr fem gange om ugen syv timer om dagen under de forhold, mange af vores institutioner har lige nu. Så skulle der nok blive gjort noget ved de forhold, sjovt nok," siger hun.

Fælles retningslinjer? Samlet set skaber kravene til pædagogerne frustrerede medarbejdere, mener Mone la Cour. Hun savner bedre information og fælles retningslinjer.

"Coronareglerne for os på jobbet virker så anderledes, end det vi skal følge hjemme. Der er desværre ikke en ensartet tolkning af reglerne i daginstitutioner i Gentofte og slet ikke i forhold til vores nabokommuner. Det føles som om Mette Frederiksens restriktioner skal igennem en lang kæde, der består af kommune, ledere, eksperter, inden det ender hos os på gulvet, der gerne vil høres i, hvordan tingene virker. Vi ved, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Det gør, at vi hænger længe i gamle restriktioner og retningslinjer, inden vi kan komme up to date," siger hun.

Hun har selv både forslag og ønsker, der indebærer, at pædagogerne bliver testet en gang om ugen, får en antistoftest hvis muligt og desuden får hurtigere adgang til vacciner. Det vil skabe tryghed.

Og så savner Mone la Cour og kollegerne anerkendelse for deres arbejdsindsats under svære vilkår og med en daglig angst for at blive smittet med covid-19.

"Kommunikation og anerkendelse skaber tryghed og tillid. Uden det giver det frustrerede medarbejdere. Vi mangler både økonomisk og mundtlig anerkendelse for vores indsats. Vi tager os af forældrenes kæreste eje. Vi får hjulene til at køre og tromlen til at rulle. Vi krammer, holder om, trøster og er omsorgsgivere. Det kan og vil vi ikke lave om på. Måske vi er supermennesker?," siger hun.