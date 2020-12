Påvirket mand sov rusen ud i bilen

Klokken 07.03 tirsdag morgen spottede en patrulje en bil holdende nær krydset Hellerupvej/Bernstorffsvej med havariblinket tændt. Patruljen undersøgte forholdet, og i bilen blev en 27-årig udenlandsk mand truffet sovende over rattet.

Manden fremstod påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer, men da bilens motor ikke var tændt, ville det ikke kunne påvises, at han havde kørt eller tænkt sig at køre i påvirket tilstand, hvorfor han ikke blev sigtet for dette.