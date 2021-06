Se billedserie Peter Dahlgren ser frustreret til, mens udvidelsen af Jægersborghave ifølge ham skaber voldsomme gener for beboerne, der tæller hans 99-årige mor.

Pårørende til beboer på Jægersborghave: Gener ved byggeri er for grove

Peter Dahlgren beklager sig over støj, støv og dårlige adgangsforhold, når han skal besøge sin 99-årige mor på Jægersborghave Plejecenter. Byggeriet af 72 nye plejeboliger har været i gang i over et år, og han savner, at der bliver taget mere hensyn

Villabyerne - 03. juni 2021 kl. 06:07 Af Joachim Christensen (tekst og fotos) Kontakt redaktionen

Peter Dahlgren peger med sin ene fod på en stor fordybning i vejen, han netop er kørt ind ad.

Selvom et par store metalplader er lagt hen over de værste ujævnheder ved indkørslen fra Jægersborg Allé til Jægersborghave Plejeboligers bagindgang, mener han langtfra, at man kan være vejens tilstand bekendt over for beboerne, der blandt andet tæller hans 99-årige mor. Han er træt af generne fra det store byggeri, der skal blive til 72 nye plejeboliger, en fordobling af den nuværende kapacitet.

"Byggeriet koster over 100 millioner kroner, og så kan man ikke engang ofre nogle penge på at lave den indkørsel rimelig over for de eksisterende beboere," siger han.

Grusvejen er etableret som både indkørsel for arbejdskøretøjer og for fortsat at kunne komme helt op til plejecentret, nu hvor adgangsvejen til hovedindgangen er blokeret af byggeriet. Et lamineret handicapskilt blafrer i vinden og signalerer, at et hjørne af grusvejen udgør en interimistisk parkeringplads.

"Det er en horribel, hullet vej, som bruges af ambulancer og handicaptransport. For nogle vil det være den sidste tur derfra, der sker under uanstændige forhold," siger Peter Dahlgren.

Det ligner en losseplads Udvidelsen af plejehjemmet startede sidste forår og er planlagt til at tage i alt 20 måneder. Peter Dahlgrens tålmodighed er dog ved at løbe op. Støv, støj, dårlige adgangsforhold og weekendarbejde er langvarige irritationsmomenter, fortæller han.

Peter Dahlgren, pårørende til beboer på Jægersborghave "Det er gener, der er så grove. Det ligner en losseplads, og man kan ikke åbne et vindue for den larm. Jeg synes godt, man kunne tage hensyn til, at det er et plejehjem med kommunens udsatte borgere," siger den 70-årige pårørende, der understreger, at han ikke er ude på at kritisere personalet, som, mener han, gør en stor indsats.

Han savner derimod mere inddragelse. Han sidder normalt i et pårørenderåd, hvor der ikke har været holdt møder længe grundet corona.

Der bliver handlet på det Villabyerne har spurgt forstander for Jægersborghave, Ulla Rytved, til hendes vurdering af byggeprocessen og givet hende mulighed for at forholde sig til Peter Dahlgrens kritik.

Hun oplever, at der i hele byggeperioden har været en god dialog mellem plejehjemspersonale og byggeledelse.

"Vi har et tæt samarbejde med byggeudvalgsmøder hver tredje uge. Der er hurtig kommunikation fra plejepersonalets side, og når noget bliver taget op, så bliver der handlet på det," siger hun og forklarer, at de ikke før nu har modtaget en skriftlig klage, men at tre beboere tidligere har henvendt sig om gener ved byggeriet.

En beboer syntes, der kom for meget udsyn fra byggepladsen og ind til hendes plejebolig. Som løsning blev der først sat film på ruderne og siden bygget et hegn for at skærme af til byggeriet, forklarer plejehjemsforstanderen.

I en anden henvendelse gik kritikken på støj. Sammen med sin familie havde beboeren i første omgang et ønske om at flytte, men endte med at fortryde, inden det kom i stand.

Den tredje beboer, der udtrykte utilfredshed med byggeriet, var generet af støv. Det har ført til, at der nu bliver vandet de dage, hvor det opleves, at det støver meget, forklarer Ulla Rytved, der samlet set er godt tilfreds med løsningerne.

"I al almindelighed oplever jeg, at der bliver taget hånd om de ting. Der er en løbende dialog, og jeg synes, der bliver taget fint hensyn, for eksempel med afskærmning, så beboerne ikke kommer ind på byggepladsen. Men det er klart, at sådan et byggeri kan man ikke gøre lydløst," siger hun.

Sjældent weekendarbejde I forhold til de konkrete kritikpunkter fra Peter Dahlgren, lover Ulla Rytved at tage situationen med den midlertidige grusvej op til diskussion.

"Det er rigtigt, at der har været en afsætningsplads tættere på hovedindgangen, hvor der nu bliver bygget et orangeri. Der er i stedet etableret en midlertidig grusvej til bagindgangen, og planen er, at der bliver etableret en asfalteret vej, når byggeriet tillader det. Men det er noget, vi tager med til byggeudvalgsmøde næste gang efter den her henvendelse," siger hun.

Ulla Rytved fortæller samtidig, at der i hele byggeperioden har været weekendarbejde tre gange.

"Hvis det sker, vil det blive varslet fra byggelederens side. Vi har haft teknisk service ude i en weekend for at tjekke, om lydniveauet blev overholdt, og det blev det", siger hun.

I forhold til beboerpårørenderådet, så er der nu indkaldt til et fysisk møde, nu hvor det igen kan lade sig gøre.

"Vi har spurgt medlemmerne i rådet, om vi skulle holde et onlinemøde, men det var der ikke tilslutning til. Vi har udsendt nyhedsbreve til de pårørende, hvis der har været nyt om corona eller om byggeriet, og efter vi nu kan forsamles flere igen, er der indkaldt til et nyt beboerpårørendemøde den 15. juni," siger hun.

