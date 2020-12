Katja Vesselbo Døssing , som bor i Hellerup med sin mand og to døtre, har udsendt en ny bog, der denne gang er tænkt som munter højtlæsning for de 8-12-årige. Foto: Jesper Bjørn Larsen

På verdens skøreste skiferie med Hellerup-forfatter

"Hvorfor er det, at alle elsker at stå på ski?" Sådan lyder spørgsmålet fra Hellerup-forfatter Katja Vesselbo Døssing i forbindelse med udgivelsen af hendes seneste bog, som denne gang er en børnebog for de 8-12-årige.

"Historien er inspireret af min egen skiferie til Italien. Min familie og mine venner synes, at det er fantastisk at stå på ski, og jeg fatter det ikke. Ligesom Hugo i bogen er jeg bange for at stå på ski og vil hellere holde ferie på en palmestrand, hvor man ikke risikerer at brække arme og ben," fortæller Katja Vesselbo Døssing i en pressemeddelelse.