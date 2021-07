Se billedserie Så er det i morgen, at det årlige Helteløb på Bakken finder sted. Pressefoto: Børneulykkesfonden

På med maske og kappe for den gode sag

Spænd dine snørebånd og løb afsted som en ægte superhelt, når Bakken afholder Helteløb til fordel for Legeheltene. Løbet afholdes lørdag 10. juli kl. 10

09. juli 2021

Det er fuld fart frem og godt humør, når Danmarks små og store superhelte løber afsted til Helteløb på Bakken 10. juli. Der kommer sus i kapperne, hvad enten man vælger at spurte, gå eller hoppe igennem ruten, som måler 1 km, der kan løbes op til fem gange.

Helteløbet er nemlig et familieløb, hvor det ikke handler om at nå først i mål, men derimod om at have det sjovt under løbet, mens man gør en forskel for de indlagte børn i Danmark.

Til Helteløbet bliver alle deltagere klædt ud som superhelte med dertil hørende heltemaske og heltekappe i enten blå, grøn, orange, pink eller gul farve. Inden løbet er der selvfølgelig også opvarmning, så alle er varme, når ruten skal nedlægges.

"Helteløbet skal være en sjov og aktiv oplevelse for børnene og deres forældre, hvor man får lov til rigtig at boltre sig og give den gas som en superhelt, imens man indsamler midler til et rigtig godt formål", udtaler Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden, i en pressemeddelelse.

Løb til fordel for indlagte børn

Løbet arrangeres til fordel for Legeheltene, som arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn mellem 0-14 år, der hvert år indlægges i Danmark.

Løbet støttes desuden af APOVIT, Bodenhoff og REMA 1000.

Formålet med løbet er både at inspirere familierne til at komme op af sofaen og komme ud og være aktiv, og samtidig sætte fokus på Legeheltenes arbejde ude på de danske hospitaler. jbl

Fakta om Helteløbet Helteløbet foregår den 10. juli på Bakken.

Alle deltagere får et løbenummer, heltekappe og en heltemaske i valgfri farve.

Fra kl. 09.45 vil der være afhentning af løbenummer, heltemasker og heltekapper ved Bakken.

Der vil være fællesopvarmning inden løbet. Hvert barn får selvfølgelig også et diplom for gennemførelse af Helteløbet.

Prisen pr. deltager er 100 kr. Alle, der gerne vil løbe med, skal købe en billet. Overskuddet går til Børneulykkesfonden og Legeheltene.

Læs mere og køb billet på helteloebet.dk.

