Se billedserie Den største yacht i Kongelig Dansk Yachtklubs flåde 15mR-båden CESTRIAN. Foto: Nikolaj Garoff

Send til din ven. X Artiklen: På jagt efter brikkerne til et stykke søfartshistorie: Hvad blev Cestrians skæbne? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På jagt efter brikkerne til et stykke søfartshistorie: Hvad blev Cestrians skæbne?

Det må have været et imponerende syn, da den største danske yacht i Kongelig Dansk Yachtklubs flåde 'CESTRIAN' den 24. juli 1920 stævnede ud gennem Øresund med kurs mod Sønderjylland for at fejre genforeningen. Men selskabet nåede aldrig i mål. Kim Hegn Hansen fra KDY påtog sig opgaven at finde ud af, hvad der blev yachtens skæbne

Villabyerne - 06. august 2020 kl. 17:30 Af Kim Hegn Hansen, frivillig i KDY Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som frivillig i Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) møder man mange spændende udfordringer, og man får til gengæld også mange interessante oplevelser. Det være sig på vandet, hvor opgaverne på dommer-, mållinje- og topmærkebåden hører til de mere udfordrende, eller på land, hvor man skal være klar til at påtage sig alle forefaldende opgaver for, at det bliver et vellykket stævne.

KDY blev grundlagt i 1866, så klubben har en glorværdig historie, som det er værd at værne om. Arkivet har i flere år været pakket ned, men når krisen er ovre, venter en stor og vigtig opgave med at få alle effekter registreret og placeret i skabe og på reoler. Efter en samtale om dette blev jeg mødt med spørgsmålet, om jeg også ville have lyst til at besvare et par henvendelser, som KDY havde modtaget udefra.

Forespørgslerne drejede sig om lystyachter, hvis ejere havde været medlem af KDY for 80-100 år siden, så det lød jo som en spændende opgave, som jeg straks kastede mig over.

Henvendelse fra Finland En finsk mand havde i april skrevet i en mail, at hans familie søgte oplysninger om hans farfars lystyacht 'CESTRIAN', som farfaren havde sejlet i under hans ophold i Danmark i årene 1918-1924. Farfaren var ingeniør Nikolaj Garoff, som - efter at have skabt sig en formue ved bilhandel i Finland - havde forladt landet, da første verdenskrig brød ud, og han boede derefter på Hambros Allé i Hellerup.

Det var ikke så svært at finde frem til oplysningerne, og da disse viste, at det drejede sig om en 15mR-båd - KDY-flådens største yacht - som der dengang (og indtil i dag) kun er bygget 20 af, blev opgaven jo først rigtig interessant. Det medsendte foto havde jo tydeligt indikeret, at det drejede sig om noget "stort", ligesom KDY's fartøjsfortegnelse viste, at konstruktøren var den kendte skotske yachtdesigner Alfred Mylne (1872-1951), samt at båden var bygget på Mc Alister & Søns værft i Dumbarton udenfor Glasgow i Skotland.

Der var i familien en overlevering om, at båden under en regatta sammen med andre 15mR-både omkring 1920 skulle være havareret i en storm ved Jyllands vestkyst, så nu blev det først rigtig spændende.

Ved så stor en ulykke måtte der have været nogle af Danmarks aviser, der berettede om det. En stor del af Danmarks aviser er digitaliseret, og efter 100 år kan man søge i dem på nettet fra sin egen PC.

Til alt held var bådens og farfarens navne specielle og dermed rigtig gode søgeord, og vi fandt frem til, at denne frygtelige hændelse fandt sted lørdag aften den 24. juli 1920, hvor en storm (i nogle aviser beskrevet som en orkan) pludselig rejste sig ud for Hornbæk i Nordsjælland.

Lokal redningsaktion I de gamle avisudklip kunne man læse, at tre lystyachter en lørdag eftermiddag havde kastet anker ca. 400 meter fra land, men da stormen pludselig rejste sig, rev ankrene sig løs, og bådene drev som følge af den stærke nordvestlige vind hurtigt mod kysten.

I brændingen gik bådene på grund, og efter nogen tid lå de alle på land.

En større tysk galease led samme skæbne og drev op på stranden længere mod vest.

Bjergningsselskabet Svitzer blev tilkaldt, men ifølge aviserne var vejret for hårdt til, at de kunne assistere. Det var derfor lokale redningsfolk fra Hornbæk, der efter mange timer reddede de 18 besætningsmedlemmer i land.

Dr. polit. K.A. Wieth-Knudsen var med ombord som passager på 'CESTRIAN', og han blev sammen med ingeniør Garoff og dennes søn Nicken reddet i land. Wieth-Knudsen berettede senere til Politiken, at selskabet havde været "på vej til Sønderborg for at kippe lidt med det danske flag" - hændelsen skete kun et par uger efter Genforeningen af Sønderjylland.

Den ene af de andre yachter var yawlen 'PLEIAD' ejet af vekselerer Christian Morville, og den tredje yacht var formentlig den endnu større 'AMFITRITE' - ejet af den kendte norske skibsreder Ivar Anton Christensen, men desværre er det ikke lykkedes at finde nærmere oplysninger om disse både.

Ingeniør Garoff fik efterfølgende udbetalt forsikringssummen, og 'CESTRIAN' blev bragt til England, hvor den blev renoveret. Iflg. SEJLSPORT 1923 deltog båden i 1922 i kapsejladser i England, og i 1938 var yachten registreret i Norge med navnet 'ELSE V'.

Hvor bådene er i dag, vides ikke, men det ved nogle af Villabyernes læsere måske?