Artiklen: På fredag kan du blive testet for corona i Skovshoved

På fredag kan du blive testet for corona i Skovshoved

På fredag opretter Region Hovedstaden et midlertidig corona-testcenter i Skovshoved Havn, hvor alle, der er bekymrede for om de er smittet med corona, kan få foretaget en test. Du skal være symptomfri og bære mundbind, hvis du vil have foretaget en test i centret.

Tilbuddet gælder kun fredag den 23. oktober og kræver ingen tidsbestilling. Svaret på testen vil ligge klar indenfor 48 timer på sundhed.dk

Tid: Fredag den 23. oktober kl. 10.30-15.30

Sted: Skovshoved Havn 2 ved havnekontoret.

Hvis du har symptomer på corona, kan du ikke benytte det midlertidige testcenter, men skal i stedet forbi et stationært testcenter.

Læs mere på coronasmitte.dk

De midlertidige testcentre bliver løbende etableret for at supplere de stationære teststeder rundt i regionen