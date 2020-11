Marie Brixtofte giver råd til en 44-årig mand, der er i tvivl, om han skal prøve at finde et nyt job midt i en i forvejen omskiftelig tid. Modelfoto: Adoce Stock Foto: Daniel Jedzura - stock.adobe.co

Send til din ven. X Artiklen: På Brixen: Vi har kun 'nu' at tage udgangspunkt i Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På Brixen: Vi har kun 'nu' at tage udgangspunkt i

En fraskilt mand har brug for et godt råd fra Marie Brixtoftes brevkasse

Villabyerne - 14. november 2020 kl. 07:58 Kontakt redaktionen

Kære Marie.

Jeg er en fraskilt mand på 44. Jeg har mødt en dejlig kæreste igennem to år og er for nylig flyttet ind hos hende, hvilket er rigtig skønt. Samtidig er min søn taget på efterskole, hvilket synes lidt overvældende - ikke at have rollen som far i hverdagen mere.

Jeg har i længere tid villet skifte job - fordi jeg ikke føler, det bidrager med noget positivt til mit liv, og det gør, at nogle dage bliver rigtig tunge at komme igennem.

Men er det det rigtige tidspunkt at hoppe ud i et jobskifte, når jeg er i gang med at ændre på hele mit private liv til en ny konstellation? Eller skal jeg vente?

Kh den ubeslutsomme

På Brixen Marie Brixtofte er autoriseret psykolog, økonom, forfatter og foredragsholder. Hun bor i Gentofte med sin mand og tre børn på 7, 8 og 10 år, og hun elsker at skrive og hjælpe andre.

Send gerne dine bekymringer, dilemmaer eller spørgsmål ind til brevkassen 'På Brixen', især hvis du bøvler eller tumler med lavt selvværd, dårlig samvittighed, ensomhed, ængstelighed, angst, overbekymring, forældreskabet, kontrol, ansvar, uro, afhængighed, alkoholproblemer (egne eller andres), problemer med relationerne og pårørendeproblematikker.

Du kan skrive til Marie Brixtofte på marie.­l@rsen.net eller til @mariebrixtofte på Instagram, og du kan læse mere om hende på mariebrixtofte.dk. Svar fra Marie Kære "Ubeslutsomme".

Tak for dit brev. Jeg kan godt forstå, du kan blive i tvivl, om du skal vente, fordi normalt skal man ikke træffe drastiske beslutninger, når ens liv er i opbrud. Men du skriver, at du i længere tid har villet skifte job, og så får jeg bare lyst til at sige: Go for it! Hvis man på nogen måde kan undgå det, skal man ikke spilde sit dyrebare liv med et job, som ikke bidrager med noget positivt, og som gør dagene rigtig tunge for dig at komme igennem.

Vi kan nemt komme til at leve vores liv ud fra filosofien "once the trial is over". Det vil sige, at man hele tiden venter på, at det gode kommer lige om lidt, at livet bliver bedre, nemmere, og man får mere tid "once the trial is over".

Man glemmer bare, at så kommer der en en ny "trial", et nyt projekt eller en ny konstellation, man ikke har prøvet før. Vi skal i stedet spørge os selv: hvordan bliver jeg mere glad i dag? Hvad har jeg brug for lige nu? Vi har kun 'nu' at tage udgangspunkt i, og som jeg fornemmer du ved, så kan livet hele tiden tage alle mulige uforudsete drejninger. Derfor er der ingen grund til at vente på det gode!

To psykologer (Ryan og Deci) fandt ud af, at der findes tre helt fundamentale psykologiske behov, som er lige så vigtige som mad, varme, ly, læ, søvn og vand - og det er 'behovet for sammenhørighed med andre', 'behovet for at føle sig kompetent' og 'behovet for autonomi'.

Autonomi er også det, som kaldes "at komme i førersædet", og bare det at begynde processen i at skifte job, vil få dig mere i førersædet og kan derfor løfte dine dage.

Drik kaffe med dem i dit netværk, brug venner og bekendte til at sparre med, og undersøg jobmulighederne. Du kan med fordel sparre omkring følgende spørgsmål: Hvad er det, som gør, at dit nuværende job ikke bidrager med noget positivt? Er det organisationen? Lederne? Visionen/missionen? Får du lov til at udføre en rolle, hvor du føler dig kompetent? Eller drømmer du om at gå i en lidt eller helt anden retning?

Det kan tage tid at finde et nyt job, og det er bare om at komme i gang med den proces. Jeg skubber lidt til dig, fordi det kan være skræmmende at skifte job, og derfor kan man komme til at (op)finde grunde til at vente med skiftet.

Min filosofi er altid med nye valg, at man skal tage begge muligheder så langt som muligt. Det vil sige, du skal arbejde i to spor simultant: Du skal BÅDE have fokus på at få dit nuværende job til at blive så godt som muligt OG samtidig søge nye jobs.

Når du så har fundet et nyt job, og du skal beslutte dig, så ved du, at hvis du forlader dit eksisterende job, så har du gjort alt, hvad du kunne, for at blive.

Som sagt forstår jeg godt, hvorfor du spørger "skal jeg vente?". Men jeg får lyst til at spørge "på hvad?" Der kommer aldrig et bedre tidspunkt end "nu".

Kærlig hilsen Marie